Utelivseiere fortviler over ny skjenkestopp: – Vi taper hele påsken

Den nasjonale skjenkenekten vekker sterke reaksjoner fra serverings-Norge.

Berit Kongsvik og Frode Aga foran sitt ubehandlede tømmerhus. Vis mer byoutline Geir Olsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Frode Aga og kona Berit Kongsvik som driver restauranten Hallingstuene fikk skjenkestopp allerede 15. mars siden Geilo er en del av Viken-nedstengningen.

Restauranten har vært mye omtalt i mediene den siste uken etter det ble klart at politiet etterforsker statsminister Erna Solbergs (H) bursdagsselskap i vinterferien.

– Hvilke konsekvenser har skjenkestopp fått for dere?

– Nei, det blir jo sånn som i fjor da – vi taper hele påsken, sier Berit Kongsvik til E24.

– Det er jo gjerne den tiden vi bygger oss opp, legger hun til.

Den tidligere TV-kokken Frode Aga påpeker at påskeomsetningen utgjør en betydelig andel av omsetningen for restauranten, som vanligvis har påsken som den travleste tiden.

– Når vi mister påsken taper vi mellom to og to og en halv million i omsetning. Vi ligger med en omsetning på rundt ti millioner netto i året, så du kan jo regne på det selv, sier Aga.

Les også Regjeringen innfører nye strengere coronatiltak i hele landet

Bekymret for feriepengene

Alle de tolv ansatte ved Hallingstuene er permittert, men tapet av april-inntekter utgjør en bekymring for utbetaling av feriepenger, forklarer Aga.

– Når vi stenger etter april (sesongbasert virksomhet, journ.anm.) skal jo betjeningen ha feriepenger og alt. Det er da vi har pleid å bruke april for å ha penger til betjeningens feriepenger, sier Aga.

– Overlever dere en ny nedstengning?

– Ja, det skal vi klare. Vi får håpe på en god sommer sånn som i fjor, så vi får bygd oss opp igjen, sier Aga.

Hallingstuene i Geilo, det ene av stedene hvor statsminister Erna Solbergs familie kan ha brutt koronaforskriften. Vis mer byoutline Preben Ørpetveit Solberg/Hallingdølen

Tromsø-barer stenger: – Det har ingen verdi

Selv med lavere smittetrykk gjør den nasjonale skjenkenekten det vanskelig å drive med servering.

Eieren av tre barer i Tromsø ser ingen annen utvei enn å stenge og permittere de ansatte.

– Når det ble dette må vi bare stenge da. Vi får bare håpe at regjeringen kommer med skikkelige tiltak som monner. At vi får erstatning, med en skikkelig god pakke som gjør at vi kommer oss gjennom denne perioden, sier Harry Granås til E24.

Han eier Tromsø Jernbanestasjon, No. 24 og Fun Pub i Tromsø. Det sistnevnte utestedet så han seg nødt til å stenge allerede for «tre-fire uker siden», da skjenkingen måtte stenge klokken 22.

Siden regjeringen forbyr all skjenking til over påske må trolig også de to andre stedene lukke dørene, ifølge Granås.

– Dette kom svært overraskende på oss. Vi må ta en runde med de tillitsvalgte i morgen. Vi har ikke noe valg, for vi kan ikke holde åpent ved å servere kaffe. Det har ingen verdi, så det kommer til å bli stengt. Og folk må ut i permittering, dessverre.

Bareieren anslår at rundt 30 personer blir permittert som følge av den nasjonale skjenkenekten. Selv om han ønsker at kommunen selv får bestemme, håper Granås at tiltaket gjør det lettere å drive igjen etter påsken.

– Skal vi få en ende på dette må vi få fart på vaksineringen. Om vi må bruke mer penger, så gjør det!

STENGER: Harry Granås driver No. 24, Tromsø Jernbanestasjon og Fun Pub i Tromsø. Nå blir samtlige stengt som følge av skjenkenekten. Vis mer byoutline Ronald Johansen

Les også Nye skjenkeregler vekker harme i nord: – Dette er jo bare tull

Les også Rune betaler gladelig 45 kroner for ei pølse så lenge han får øl

Krever mer i kompensasjon

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen har forståelse for at det er behov for å få smitten under kontroll.

– Slike raske nedstenginger påvirker likevel mange virksomheter, uttaler han i en e-post.

For at bedriftene som må stenge på kort varsel ikke skal ta for stor del av kostnadene knyttet til nedstenging krever Virke at bedriftene kompenseres for mer av permitteringskostnadene.

I tillegg mener bransjeorganisasjonen at de samme bedriftene må få en lavere rente og forlenget nedbetalingsperiode for utsatte skatter og avgifter.

Les også Regjeringen innfører nye strengere coronatiltak i hele landet

NHO: «Umulig kostnad»

NHO Reiseliv respekterer at det er behov for smitteverntiltak, men en nasjonal skjenkestopp kombinert med tometersregelen vil bety at serveringssteder må stenge, sier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO reiseliv.

– Det vil jo ramme næringen dramatisk på nytt, sier kommunikasjonsdirektør i NHO, Merete Habberstad til E24.

En ny brå nedstenging forklarer hun vil bety massepermitteringer for bedrifter som ikke kan holde åpent på grunn av avstandskravet og skjenkeforbudet.

Permitteringskostnadene for de ti dagene arbeidsgiver må dekke blir for mange en umulig kostnad når inntektene forsvinner, den regningen mener hun regjeringen burde ta.

– Da blir det enda viktigere at de 700 kommunemillionene samt de 500 millionene som Høie kom med i dag raskt må komme de nedstengte serveringsbedriftene til gode, sier hun.

Forventer alpinsvar

De har også spørsmål til hvordan tometers-regelen skal tolkes for alpinanleggene.

Til nå har alpinanleggene hatt et sete mellom folk som ikke tilhører samme kohort i heisene. Det betyr at stolheiser med fire seter har kunnet hatt to personer på.

– Får de store begrensninger i kapasiteten må de i verste fall stenge, sier Habberstad.

Nå forventer hun en rask avklaring på hva det betyr for driften til anleggene før de går inn i påsken.

KLAR TALE: Merete Habberstad er kommunikasjonsdirektør i NHO. Vis mer byoutline Per Sollerman

Les også Erna Solberg etterforskes for brudd på koronaforskriften

Publisert: Publisert: 23. mars 2021 19:34