Påskehotellene i knestående: – Skjenkestopp er det verste du kan gjøre mot oss

Gårsdagens pressekonferanse med Bent Høie var alt annet enn gode nyheter for hotellnæringen, som nå holder pusten før påsken. – En tragedie, sier hotellsjef ved Sauda Fjordhotell.

Påsken står for tur. Nye koronaregler kan føre til stengte påskehoteller, blant annet her i Sirdal. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag kveld kom nye nasjonale anbefalinger og regler knyttet til smittevern. Blant dem var nasjonal skjenkestopp og tometersregelen til over påsken blant overskriftene. For hotellnæringen betyr dette at de magre tidene kan bli enda magrere, når vi nå går inn i en av høytidene for hotellene, nemlig påsken.

Nå melder hotellene om svært begrensede tilbud som følge av de nye reglene.

Sauda Fjordhotell får ikke en brøkdel av de bestillingene vi vanligvis ville hatt til påsken, ifølge hotellsjefen. Vis mer

– En tragedie

Brit Elise Urheim er hotellsjef på Sauda Fjordhotell. Hotellet, som en vanlig påske er fullbooket, vil nå fylle mindre enn en fjerdedel av rommene.

– Jeg vil kalle dette en tragedie. Jeg synes det er helt forferdelig. Vi har ikke engang en brøkdel av de bestillingene vi vanligvis ville hatt til påsken, slår hotellsjefen fast.

Hun peker på den nasjonale skjenkestoppen som den største hindringen for en vanlig hotelldrift.

– Skjenkestoppen er det verste du kan gjøre mot oss. I tillegg til at haugalendingene ikke får reist, så er skjenkestoppen veldig trist. Folk vil komme til oss, spise en god middag og ha noe godt i glasset. Folk går ikke ut og spiser middag og drikker brus eller vann til, sier Urheim

Det var en skuffet hotellsjef som med gru så på tirsdagens pressekonferanse. Hun beskylder myndighetene for å holde bransjen på pinebenken.

– Enten bør de stenge helt ned, eller så bør folk i det minste få et glass vin til maten. Det de gjør mot oss nå, er uholdbart, avslutter hun.

Les også Massive avbestillinger hos påskeaktørene: – Håpløst

Hotellsjef, Brit Elise Urheim er veldig kritisk til myndighetens nye regler. Vis mer byoutline Siri Øverland Eriksen

Kan bli tvunget til å stenge

Daglig leder ved Sirdal Høyfjellshotell, Simen Berge, forteller at de onsdag jobber med å finne en løsning på hvordan de skal drifte i påsken. I verste fall, forteller han, kan de nye reglene tvinge dem til å stenge.

– Vi diskuterer nå hva vi må gjøre. Disse reglene gjør det ikke lett for oss. Vi må avvente Sirdal og Stavangers nye regler før vi kan ta en beslutning. Om vi holder åpent, er målet å begrense pengetapet, sier han.

Han forteller om en tøff vinter som har tæret på overskuddet. Han sier at de har jobbet godt under hele pandemien, gjennom skjenkestopp, spiseplikt og lignende. Nå nærmer de seg grensen for hva de kan tåle.

– Vi har allerede svært lite dekning denne påsken, og vi mottar nå ombookinger fra gjester som hadde planlagt å komme. Jeg anslår at vi dekker kanskje en tredjedel av kapasiteten under påsken, per nå, slår Berge fast.

– Det er særlig skjenkestoppen som kommer nå som utgjør det største problemet for oss, avslutter han

Sirdals Høyfjellshotell jobber med å finne en løsning på hvordan de skal drifte i påsken. Vis mer byoutline Pål Christensen

Les også Vil koronapandemien fordele rikdom mer eller mindre jevnt? Dette mener økonomene.

Må forenkle tilbudet

De nye reglene hindrer også den vanlige driften av Ryfylke Fjordhotell i Sand og Lilland Bryggerihotell på Tau, sier Per Kristian Djuvsland som er hotelldirektør ved Ryfylke Fjordhotell og daglig leder på Lilland Bryggerihotell.

– Vi er har bestemt oss for å holde åpent, fordi vi har en del forretningsfolk som bor hos oss. Men på grunn av de nye begrensningene, reduserer vi tilbudet til å kun tilby rom og et veldig forenklet restauranttilbud til dem, sier Djuvsland.

Han forteller at de opprinnelig hadde tenkt å kjøre et skikkelig påskeopplegg med restaurant, med et bredt tilbud, men de nye reglene gjør at det ikke vil være vanlige påskegjester på disse hotellene.

– Vi tilbyr nå altså en helt forenklet overnattingsordning, ikke noe mer, avslutter han.

For Byrkjedalstunet er ikke situasjonen like ille som i Sauda, Sand og på Tau. Resepsjonssjef Mette Mollerin forteller at de fryktet enda strengere regler.

– Vi fryktet hytteforbud, da kunne vi ikke ha opprettholdt vår drift. Vi er helt avhengig av hyttefolket. De reglene som kom var ikke veldig overraskende, sier Mollerin.

Hun forteller at de vil holde åpent som vanlig, og at de har gjort de nødvendige tiltakene før påsken. Hun bekymrer seg heller ikke for den nye nasjonal skjenkestoppen

– Skjenkestoppen er ikke det som har den største påvirkningen på vår drift, avslutter hun.

Stengt spa-avdeling, men ikke aktuelt å stenge hotellet, sier den ferske hotelldirektøren på Sola Strand Hotel, Michael Holm. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Stenger spa

Sola Strand Hotel er ikke det tradisjonelle påskehotellet, og dette kan være grunnen til at hotelldirektøren ser mer optimistisk på fremtiden enn sine konkurrenter på høyfjellet.

– Vårt belegg i påsken er ganske greit, egentlig. Dette er en kombinasjon av karantene-gjester gjennom kommunen og vanlige gjester. Vi regner med at vi har ganske bra med gjester i påsken, sier hotellets ferske hotelldirektør, Michael Holm.

På tross av at de nye retningslinjene fører til en stengt spa-avdeling, var ikke stengning av hotellet aktuelt.

– Hotellet og restauranten vil holde åpent. Å stenge hotellet er selvfølgelig det siste vi gjør. Vi har fortsatt gjester som vil bo her, slår han fast.

Hotellet som fikk nye eiere ved årsskiftet har nettopp åpnet dørene igjen etter et lite ansiktsløft, og den nye direktøren ser lyst på fremtiden.

– Vi ser i utgangspunktet positivt på fremtiden rent økonomisk. Vi klarer fint å holde hjulene i gang, avslutter han.

Publisert: Publisert: 24. mars 2021 16:07