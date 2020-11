Konkurransetilsynet med razzia mot aktører i markedet for sjøtransport

Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia hos aktører i markedet for sjøtransport etter mistanke om utveksling av konkurransesensitiv informasjon.

Publisert: Oppdatert: 13. november 2020 12:23 , Publisert: 13. november 2020 10:22

– Konkurransetilsynet har rimelig grunn til å anta at det har foregått utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom aktører i markedet for sjøtransport, og har derfor gjennomført en uanmeldt kontroll for å få avkreftet eller bekreftet mistanken om ulovlig samarbeid, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug, i en pressemelding.

Begrepet sjøtransport beskriver Bjørkhaug som et generelt markedsbegrep.

– Vi har bevisst valgt begrepet så det ikke skal være mulig å identifisere aktørene vi har vært hos. Det er risiko for identifisering, og det kan omfatte flere typer aktører.

Har tatt beslag

Bevissikringen er gjennomført på grunnlag av en beslutning fra Bergen tingrett, og Konkurransetilsynet har tatt beslag i relevant materiale som vil bli gjennomgått.

– Mistanken går konkret ut på utveksling av konkurransesensitiv informasjon, eksempelvis informasjon om pris, sier Bjørkhaug videre.

– Har dere sikret noen bevis?

– Ja, vi har vært ute og tatt beslag i relevant materiale.

Konkurransetilsynet opplyser at de ikke har anledning til å gå konkret inn på den aktuelle saken.

Neste steg i etterforskningen blir å gå og analysere beslagene for å avkrefte eller bekrefte mistanken.

