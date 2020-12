Facebook legger ned holdingselskaper i Irland

Facebook flytter verdier og rettigheter tilbake til USA etter å ha blitt anklaget for å prøve å unngå skatt.

Facebook, med Mark Zuckerberg i spissen, har tatt grep etter at skattemyndighetene tok dem til retten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Facebook har tatt grep for å legge ned en rekke holdingselskaper i Irland. Det viser en gjennomgang av dokumenter fra selskapet Sunday Times har gjort.

Facebook-selskaper verden over har betalt de irske holdingselskapene for bruk av immaterielle rettigheter. Facebook har også flyttet millioner dollar i overskudd fra de irske holdingsselskapene tilbake til USA.

Immaterielle rettigheter flyttes nå til USA, ifølge Sunday Times.

Beskyldt for å unngå skatt

Endringene startet etter at amerikanske skattemyndigheter, IRS, tok Facebook til retten fordi de mente Facebook unngikk skatt i USA ved å ta overskudd gjennom Irland.

«Immaterielle rettigheter for våre internasjonale operasjoner har blitt flyttet tilbake til USA. Denne endringen, som har være gjeldende siden juli i år, samsvarer best med der vi forventer å ha det meste av aktiviteten og folkene våre. Vi mener dette er mest i tråd med de nylige og kommende endringene i skattelover som politikere jobber for verden over», skriver Facebook i en uttalelse.

De siste tilgjengelige tallene viser at Facebooks største irske holdingselskap betalte 101 millioner dollar i skatt på mer enn 15 milliarder dollar i overskudd i 2018, skriver Sunday Times.

Innført skatt i noen land

De store teknologiselskapene blir ofte beskyldt blant annet for å betale for lite skatt. Både i EU og USA har kampen mot makten til de store selskapene blitt trappet opp.

OECD og EU har ikke fått til å bli enige om hvordan de skal skattlegge teknologikjempene. Men blant annet Frankrike og Italia innført skatt på selskapenes omsetning i landene.

27. desember 2020 19:00