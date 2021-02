Boligtopper frustrerte over hemmelige bud: – Alle blir sure på selger og megler

Kuppeforsøk gjennom hemmelige bud mens budrunden er i gang, er siste skrik i Oslos boligbonanza, ifølge Sem & Johnsen. – Gir enorm frustrasjon for budgiverne som ikke får kjøpt, sier daglig leder Christoffer Askjer.

Lukkede bud er ifølge eiendomsmeglingselskapene en økende trend i prissjiktet over 15 millioner kroner. (Illustrasjonsfoto). Vis mer byoutline Jarl Fr. Erichsen

Boligmarkedet i hovedstaden fortsetter å koke. Som kjent forsøker noen å kuppe boliger ved å kontakte selger direkte før budrunden starter.

Men nå har det også begynt å komme flere lukkede bud midt i budprosessen, sier Askjer som er megler og daglig leder i Sem & Johnsen.

Lukkede eller hemmelige bud går ut på at kjøper legger inn forbehold i budrunden om at budet bare kan legges frem for selger. Dermed får ikke de andre som er med i budrunden vite om budet underveis.

– Det er en snodig sak som har tvunget seg litt frem fra noen kreative sjeler i et brennhett marked med desperate metoder, forteller Christoffer Askjer.

Eiendomsmeglederselskapet selger mange boliger i Oslo. Her er det kjøpere som strekker seg langt for å vinne budrunden.

– For meg virker det som at de som lukker budene under budrunden gjør ting de ikke ser rekkevidden av.

– Det har vært enkelttilfeller, men nå har det utviklet seg til en trend. Uten at folk skjønner hva de gjør. De spiller seg ofte ut av prosessen, mens alle blir sure på selger og megler, sier han.

Kapringsforsøk

Et ferskt eksempel finner vi på vestkanten i Oslo. Like etter nyttår ble en leilighet på Gimle lagt ut for salg. Deretter ble det gjennomført visning før budrunde dagen etter, slik reglene krever.

I nesten seks timer kom det en rekke bud med mindre økninger. Etter hvert sto det mellom to budgivere. Så skjedde det:

– Ut av det blå kom et lukket bud på 16,3 millioner kroner.

I tillegg til 16,3 millioner kroner forutsatte det lukkede budet «en forholdsvis kort frist», og den åpne budgiveren ble uvitende om budet, forteller megleren.

– Selger valgte å gi et lukket motbud til den andre budgiveren, som ble akseptert. Jeg tror neppe det var tanken for den som kom med det lukkede budet, legger Askjer til.

E24 har vært i kontakt med selgeren, som bekreftet meglerens opplysninger.

Ønsker forbud

Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, fikk høre om lukkede bud kort tid etter at hun kom inn i bransjen for 12 år siden.

– Det er en uting. Lukkede bud burde vært forbudt, mener jeg. Det er fordi mange føler seg lurt, og det er en mangel på åpenhet, sier hun, og legger til:

– Jeg ønsker virkelig at dette blir forbudt. Men da må det reguleres i lovverket. Vi som aktører kan ikke heve oss over loven.

– Tror du dette er starten på en trend, eller enkelttilfeller som forekommer?

– Jeg tror det dukker opp nå fordi det er så stor mangel på bolig i forhold til etterspørselen. Det er ofte da det kommer. Når mange må kjempe om de få objektene som ligger ute ser man litt de samme tendensene som ved «kupping».

Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Wittenberg Meier. Vis mer byoutline E24

Meier mener kapringsforsøk ved hjelp av lukkede bud forekommer over alt, og sier at Privatmegleren oppfordrer selgerne til å takke nei til lukkede bud.

– Det er dessverre fullt lovlig, og man gjør ikke noe galt. Våre boligselgere blir oppfordret til å takke nei. Det er fordi vi tror man får en høyere pris ved å være åpen om det i markedet, og det andre er fordi vi ofte ser konsekvensene.

Hun forteller at lukkede bud oftest kommer på dyrere objekter over 15 millioner kroner, og kan ikke huske å ha sett dette på mindre leiligheter.

– Da går det mer i kuppforsøk med bud direkte til selger.

Preger mellomsegmentet

Askjer i Sem & Johnsen tror ikke praksisen vil stoppe med det første, og mener at denne typen kupping kommer fra en trendsettende målgruppe.

– Dette er folk som er fremoverlent, stoler på egen kompetanse og vant til å få det som de vil. Gjerne unge og ressurssterke menn, sier han.

Med det store påtrykket mot hovedstaden er det dermed duket for en heftig kamp om beinet for stadig flere kjøpere.

Askjer mener det er grunn til bekymring, men ønsker ikke å forby det.

Meglersjefen beskriver at dette foreløpig først og fremst har skjedd med boliger med verdi på mellom 15 og 30 millioner kroner.

– Fra null til 15 millioner er det gjerne tradisjonelle budrunder som gjelder. Mellomsegmentet er preget av lavt tilbud og desperate interessenter.

