Lavtlønte får 1950 kroner ekstra i året: – Bra resultat

Forbundsleder Frode Alfheim er fornøyd med lønnsoppgjøret.

Ansatte i hotell- og restaurantbransjen får ekstratillegg på en krone per time.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Løsningen som LO og NHO kom fram til i meklingen i årets lønnsoppgjør gir et generelt tillegg på 2,25 kroner, og et ekstra tillegg for de lavest lønte på 1 krone per time. Samme løsning kom også på plass for YS og NHO.

Det generelle tillegget gir 4387 kroner i året, mens lavlønnstillegget utgjør en krone per time, 1950 kroner i året. Oppgjøret omfatter 180 000 medlemmer i LO- og NHO-bedrifter, samt 15 000 medlemmer fra YS-forbundene: Yrkestrafikkforbundet, Parat, Negotia, SAFE og Delta.

Litt under kravet

– Et bra resultat med hensyn til forholdene i norsk arbeidsliv, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi til egne nettsider.

Langt på overtid kom partene fram til enighet søndag. Riksmekleren la fram et forslag til en løsning med en ramme på en lønnsvekst på 2,7 prosent. Dette var 0,1 prosentpoeng mindre, eller 30 øre, mindre enn kravet fra LO.

Peggy Hansen Følsvik ledet forhandlingene for LO, mens Frode Alfheim var en del av delegasjonen.

– Det har vært svært tøffe forhandlinger. Og med hensyn til den situasjonen landet og norsk arbeidsliv er i med en pågående pandemi, så har vi oppnådd et bra resultat, sier Alfheim.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Planlegger nye forhandlinger

Resultatet i LO-NHO-oppgjøret danner rammen for videre forhandlinger, bransjevis og lokalt i den enkelte bedrift.

– Nå er vi klar for å gjennomføre våre egne bransjevise lønnsforhandlinger. Vi er godt i gang med planleggingen av disse, sier Alfheim.

Også YS er fornøyd med rammen i lønnsoppgjøret. Her finner vi også organiserte i fagforbundet Safe, hvor ISO-medlemmer er direkte berørt av frontfagforhandlingene.

– Oppgjøret tar hensyn til konkurranseutsatt industri og er et bidrag til å sikre at våre medlemmer fortsatt skal ha gode og trygge arbeidsplasser også i framtida, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat i en pressemelding.

– Vi er også fornøyd med at det er oppnådd enighet om kravet om å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier han.

Resultatet omfatter om lag 15 000 medlemmer fra følgende YS-forbund: Yrkestrafikkforbundet, Parat, Negotia, SAFE og Delta.

Disse får lavlønnstillegget:

10 Renholdsoverenskomsten

14 Vekteroverenskomsten

55 Bokbindere

56 Trykkerier og grafiske bedrifter

57 Bølgepapp, kartonasjefabrikker m. fl.

70 Butikkoverenskomsten – HK

79 Riksavtalen – Hotell og restaurant

105 Vaskerier og renserier

133 Baker- og konditoroverenskomsten

293 Landforpleiningsavtalen

296 Industrioverenskomsten LO-TEKO

301 Parkeringsselskaper

329 Glass- og keramisk industri

333 Skianlegg

345 Overenskomsten for bilutleie

370 Naturbruksoverenskomsten

377 Transportselskaper i Norge

390 Service- og vedlikeholdsoverenskomsten

415 Fritids- og aktivitetsavtaler

457 Avisbudavtalen

477 Miljøbedrifter i Norge

487 AMB-overenskomsten

521 Dyrepleiere og klinikkassistenter

525 Jordbruk og gartneri

