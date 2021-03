Stenger byggeplass på Kronstad etter smitte

En ansatt har fått påvist covid-19.

Arbeidet med Kronstad oppveksttun startet våren 2020. Vis mer byoutline Geir Martin Strande (arkiv)

Bergen kommune stenger byggeplassen Kronstad oppveksttun etter påvist koronasmitte.

Byggeplassen er stengt fra fredag morgen.

En ansatt ved byggeplassen fikk påvist koronasmitte torsdag kveld, skriver kommunen i en pressemelding.

– Det jeg vet, er at det er påvist smitte der. Nå kartlegges situasjonen, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune.

Alt arbeid stanset

Byggeplassen ved Kronstad oppveksttun har for tiden mellom 60–70 ansatte. Elevene ved skolen holder for tiden til i midlertidige lokaler.

Alt arbeid på byggeplassen ble stanset i løpet av morgentimene fredag. Det skjer i samråd med entreprenøren på prosjektet, Hent AS, opplyser kommunen.

Alle som har vært på byggeplassen de siste ti dagene blir bedt om å teste seg.

– Vi har oppfordret alle som har vært på bygget de siste ti dagene til å teste seg, sier Ola Henning Målsnes, som er kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for finans, næring og eiendom.

Kronstad oppveksttun skal etter planen åpne høsten 2022. Vis mer byoutline Geir Martin Strande (arkiv)

Venter på flere prøvesvar

Etat for utbygging og entreprenøren er i kontakt med smittevernkontoret for videre råd og veiledning, opplyser kommunen.

– Når vi får flere prøvesvar de neste dagene, og vet om det er flere positive tilfeller, tar vi en ny fot i bakken. Kommunen vil uansett ikke åpne byggeplassen før vi får klarsignal fra smittevernkontoret, sier Målsnes.

Har fulgt lokal byggeforskrift

Ifølge kommunen har prosjektet fulgt de gjeldende smittevernreglene for byggebransjen. Prosjektet har også fulgt den lokale forskriften for byggeplasser, også etter at den formelt gikk ut 28. februar.

På spørsmål om dette får kommunen til å revurdere byggeforskriften, svarer Hansen at det er for tidlig å si.

– Selv om disse ekstra strenge reglene ikke ble videreført, skal man fortsatt ha godt smittevern på byggeplasser.

