Uenigheter rundt kabelgrøft endte i retten: Q-meieriene må betale 1,5 millioner til Risa

Risa AS fikk fullt medhold av Jæren tingrett i en rettstvist mot Q-Meieriene. Saken endte i retten etter uenigheter med en kabelgrøft i forbindelse med byggingen av det nye meieriet i Klepp.

Bjørn Risa er eier entreprenørselskapet Risa som fikk fullt medhold av Jæren tingrett i en sak mot Q-Meieriene. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Dommen i Jæren tingrett ble avsagt 24. februar.

Tingretten skriver i sin domsavsigelse at Q-Meierienes erstatningskrav mot Risa er tapt på grunn av for sen reklamasjon, og at Q-Meieriene dermed ikke har grunnlag for å motregne med Risas utestående vederlag i saken. Tingretten slutter seg til Risas påstand, og dømte Q-Meieriene til å betale drøyt 1,5 millioner kroner til entreprenøren.

Q-Meieriene må også betale saksomkostningene til Risa på litt over 600.000 kroner.

Konflikten har sitt utspring i etableringen og flyttingen av en kabelgrøft i forbindelse med byggingen av det nye meieriet på Øksnevad i Klepp.

Privateide Q-Meieriene er i sluttfasen med utvidelsen av meierianlegget på Jæren. Utvidelsen har en kostnadsramme på 750 millioner kroner. Dette bildet er tatt i januar. Vis mer byoutline Pål Christensen

– I den første kontrakten la vi en kabelgrøft, men i neste kontrakt ble vi bedt om å legge om denne kabelgrøften. Dette ba vi Q-Meieriene betale for, men det ville de ikke, ettersom de anså det som en reklamasjon. Det var klart at dette var en endring, og ikke en reklamasjon, så det fakturerte vi for. Denne fakturaen holdt Q-meieriene igjen, sier Erlend Fiskum, direktør for store prosjekter i Risa, til bygg.no.

Joar Kalsaas hos Kluge Advokatfirma var Risas prosessfullmektig i saken.