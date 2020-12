Slik var elbilåret 2020: – Pukka nødt til å nå 2025-målet

Markedsandelen nærmer seg 60 prosent på årsbasis, men det er fortsatt et stykke å kjøre for å nå målet om utslippsfri bilpark i 2025.

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen oppsummerer året. Vis mer byoutline Mariam Butt / NTB

De endelige tallene kommer fra Opplysningsrådet for veitrafikken først 5. januar. Da er det fire år til det kun skal selges utslippsfrie biler her til lands.

Foreløpig, per 13. desember 2020, viser statistikken at elbilandelen i nybilsalget ligger på 52,9 prosent.

– Det har egentlig vært et formidabelt elbilår, med rundt 20 helt nye modeller på det norske markedet, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Til neste år ventes mellom 35 og 40 nye elbilmodeller å treffe markedet, i tillegg til «ansiktsløftninger» av eksisterende modeller.

– Det interessante med det er at det skal lanseres flere elbiler enn totalt for fossil og ladbar-hybrider. Der blir det i underkant av 30 nye. Og det vil jo påvirke salgstallene, sier Bu.

– I og med at vi nå får mange nye modeller i alle segmentene, forventer vi at de tar mye større markedsandeler i 2021. Vi tror fort at vi kan nå en markedsandel på 65 prosent neste år.

11 prosent

I tre av 2020-månedene har markedsandelen også tippet over 60 prosent, men stadig utgjør elbiler «kun» 11,5 prosent av den totale personbilflåten, opplyser Bu.

– Det som er tydelig i 2020 er at elbilen virkelig har begynt å gjøre sitt inntog i distriktene. Spesielt vil jeg trekke frem at Troms og Finnmark totalt sett hadde en markedsandel på 40 prosent i november. Det er en kraftig økning.

Dette er de viktigste momentene for elbilen i Norge i 2020, ifølge Bu:

Corona førte til forsinkelse i nye elbilmodeller.

ESA ga grønt lys for momsfritak i to år til, eller ut 2022.

Laderett i borettslag ble vedtatt av Stortinget, tre år etter at beboere i sameie fikk den samme retten.

NVE åpnet åpnet for å endre måten hurtigladere betalere for bruken av strømnettet.

Det ble startet utbygging av sammenhengende hurtigladenettverk i nord.

47 prosent av bilister planla før årets sommer å bruke elbil på ferie.

Elbilforeningen feiret 25 år i november og passert 80.000 medlemmer.

Vil ha innspill til Bidens regjering

I midten av desember kom altså meldingen fra ESA om at de gir grønt lys for momsfritak på elbiler i to nye år.

EØS-avtalen tillater at statsstøtte kan anvendes for å fremme miljøverntiltak med slik insentiveffekt. ESA finner tiltaket i tråd med norske og EØS-mål om å redusere klimagassutslipp.

– Hvis vi skal nå 2025-målet så er det utrolig viktig at momsfritaket bevares og ikke minst gir forbrukerne som skal velge bil, forutsigbarhet.

Fortsatt velger nesten halvparten av oss en bil som forurenser, og hvis elbil skal bli for alle og ikke de få, så må momsfritaket bevares, fremholder Bu.

Noen dager før jul har hun blitt bedt om intervju med ABC News om norsk elbilpolitikk, forteller hun.

– Vi ser at flere land følger etter. Nå får vi ny president i USA som vitner om en ny retning. Jeg skal intervjues av ABC News på mandag, de ønsker å høre Norges innspill til Joe Bidens regjering.

– Norges elbilpolitikk trekkes frem internasjonalt. Så det å nå 2025-målet er vi egentlig pukka nødt til. Det kommer til å sende et så dårlig signal om vi ikke klarer det.

Nye Volkswagen ID.3 1ST står linet opp ved Sjursøya i Oslo i oktober i år. Bilen er blant årets bestselgere på elbilfronten. Vis mer byoutline Fredrik Hagen / NTB

Omsetningsrekord

Bu får støtte av administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Organisasjonen presenterer 2020-tallene for bilstatistikken den 5. januar, men Thorsen kan allerede nå avsløre et par av hovedmomentene fra tallene – tall man nok allerede har sett konturene av.

– Vi ser at det blir ny bruktbilomsetningsrekord i år, i antall. Det har aldri vært solgt så mange bruktbiler i Norge, og den største økningen finner vi blant elbilene.

– Det er snakk om de rene og de ladbare hybridene. Disse to segmentene har virkelig hatt en stor vekst, legger han til.

Tross pandemien ble 2020 på mange måter som man hadde trodd på forhånd, forklarer Thorsen.

– Elbilene har befestet sin posisjon i Norge, blant norske nybilkjøpere og bruktbilkjøpere. Markedsandelen for elbiler kommer til å ende på godt over 50 prosent i 2020. Det betyr at mer enn hver annen ny personbil er en elbil i 2020. I 2019 var det én av tre. Vi regner jo med at den utviklingen kommer til å fortsette, sier han.

– Det vi har sett er at Audi e-tron kommer til å være den mest solgte i år. Det er ikke så vanskelig å spå. Den er ikke ny i år, for så vidt, men det var i år leveransen virkelig kom i gang.

Thorsen trekker samtidig frem Volkswagen ID-3 og Polestar 2 som andre salgsvinnere i år.