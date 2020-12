Lover å justere strømavtaler etter juksbeskyldninger

Fjordkraft har publisert en børsmelding torsdag ettermiddag vedrørende beskyldninger om prisjuks fra Forbrukerrådet tidligere i høst.

Meldingen kommer to dager etter at Forbrukerrådet nok en gang gikk hardt ut mot selskapet i VG, og viste til at Fjordkraft sender ut reklame til kundene på SMS og e-post, men unnlater å varsle på samme måte når de øker prisene.

«Fjordkraft var ett av 29 selskaper som ble klaget inn til Forbrukertilsynet av Forbrukerrådet basert på en påstand om at innkjøpsprisavtaler er ulovlige. Forbrukertilsynet klargjør i sitt svar til Fjordkraft hvordan regelverket rundt spesifisering av priselementer i våre innkjøpsprisavtaler skal forstås», heter det i meldingen.

Fjordkraft skriver videre at det er «enkelt å gjøre nødvendige justeringer slik at Forbrukertilsynets krav imøtekommes», og at dette vil vil bli gjort innen 6. januar 2021, som er fristen satt av tilsynet.

«Vi i Fjordkraft er glade for at tilsynet nå har klargjort hvordan regelverket skal forstås. Våre strømavtaler med innkjøpspris er populære. Det er en god nyhet for våre kunder at Fjordkraft med små tilpasninger kan fortsette å markedsføre og selge disse avtalene», sier Rolf Barmen, konsernsjef i Fjordkraft.

Det opplyses videre at Forbrukertilsynets konklusjon ikke har noen påvirkning på konsernets lønnsomhet og videre vekst.

Publisert: Publisert: 10. desember 2020 17:32

