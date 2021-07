Advarer mot treg vaksinering av sjøfolk: – En perfekt storm

Lederen av International Chamber of Shipping advarer om at situasjonen i shippingmarkedet blir verre som følge av deltaviruset og treg vaksinering av sjøfolk.

VAKSINE-BUSS: Land i EU har også startet vaksinasjon av sjøfolk, som fra her i Bremen i Tyskland, hvor Røde Kors har et eget program for å gi ansatte på skip Johnson & Johnson-vaksinen gjennom sommeren. Vis mer byoutline Sina Schuldt / dpa

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Vaksineringen av ansatte går for sakte til å forhindre utbrudd på skip, skriver Bloomberg. Det kan føre til flere problemer for handelen, sette ansatte i maritime næringer i fare og potensielt forsinke økonomiens vei ut av pandemien, skriver nyhetsbyrået.

Under pandemien har prisen på frakt av containere sjøveien blitt mangedoblet. Det har vært stor mangel på containere, og etterspørselen etter varer har økt.

Utbrudd på skip kan «videre skade» en allerede presset global, forsyningskjede, samtidig som USA og Europa gjenåpnes og selskaper starter å fylle lagrene til jul, skriver byrået videre.

Den store etterspørselen etter varer har ført til mangel på containere til frakt sjøveien. Vis mer byoutline Seth Wenig/AP

– En perfekt storm

Flere havner gir arbeidere begrenset tilgang til havnene, ifølge Bloomberg, samtidig så stiger smittetallene, men landene står uten mulighet til å vaksinere sjøfolkene, som ofte fra utviklingsland.

– Det er en perfekt storm, sier Esben Poulsson, styreleder i International Chamber of Shipping (ICS), som organiserer skipsredere, til nyhetsbyrået.

– Med det nye presset fra deltaviruset så er det ingen tvil om at det setter oss tilbake og at situasjonen blir verre, legger han til.

Les også Shippingtopp tror container-boom kan vare i flere år: – Markedet er ekstremt attraktivt

I slutten av juni var International Champer of Shipping ute og krevde at myndigheter prioriterte sjøfarere for vaksinering, ifølge en pressemelding fra organisasjonen.

– Vi vil merke ringvirkningene av denne krisen i årene fremover, men i dag har myndigheter en mulighet til å ta betydningsfulle avgjørelser for å beskytte både sjøfolk og internasjonal handel. De må gripe den, sa Poulsson i pressemeldingen da.

Da estimerte organisasjonen at omtrent 900.000 sjøfolk var fra utviklingsland hvor vaksiner er lite tilgjengelig.

Etterlyser at myndighetene tar ansvar

Syver Grepstad, leder for kommunikasjon, politikk og samfunnskontakt i Norsk Sjøoffiserforbund, forklarer at det per i dag ikke er noe system i Norge for å vaksinere utenlandske sjøfolk som kommer til Norge.

– Heldigvis fikk norske sjøfolk tilsvarende ordning som studenter i utlandet, sier Grepstad.

I juni ba Folkehelseinstituttet kommunene legge til rette for vaksinering av sjøfolk ved at vaksiner kunne gis noe tidligere eller med kortere intervaller, slik at det passet med når de var i land, skrev NTB.

– Jeg skulle gjerne sett at myndighetene tok et større ansvar for alle sjøfolk i sjøfartsnasjonen Norge, sier Grepstad til E24.

Han beskriver situasjonen som et internasjonalt problem, fordi verden er avhengig av skipstrafikken. Omtrent 80 prosent av verdens handel er avhengig fraktes til sjøs, ifølge ham.

Siden coronapandemien har det ifølge Syversen vært vanskeligere for sjøfolk å reise til og fra båtene de jobber på. Om mannskapsproblemene vedvarer, så kan man på lang sikt få problemer i verdenshandelen, som igjen kan påvirke Norge, forklarer han.

– Jeg tror løsningen på mannskapsproblematikken er vaksinering, sier han.

USA vaksinerer utenlandske sjøfolk

I et innlegg på World Economic Forums hjemmeside skriver Jeremy Nixon, sjef for Ocean Network Express, at for at de som jobber til sjøs skal kunne få mønstre av og på i henhold til kontraktene, så må de få tilgang på vaksiner.

– Det har vært noe fremgang, for eksempel i USA hvor vaksineprogram rulles ut for nasjonale og internasjonale sjøfarere, skriver han.

Han ber samtidig om at land som har vaksiner til overs prioriterer sjøfolk når de flytter på doser.

Les også Containerboomen: Bestilt nye skip for 150 milliarder kroner i år

I havner i hele USA gis det vaksiner til sjøfolk, enten ved at helsepersonell går om bord i skip eller at mannskapet blir fraktet til apotek eller vaksinelokaler, ifølge Bloomberg.

Ved Long Beach i California startet vaksineringen i midten av mai, og da nyhetsbyrået omtalte det i begynnelsen av juni var omtrent 500 besøkende sjøfolk fra 11 skip vaksinert.