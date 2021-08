Rekordresultat for Ellos i Norge

Den tidligere postordregiganten Ellos selger nå varene sine over nett, og bikket en halv milliard i omsetning i Norge i fjor.

INTERIØR: Det er veksten innen interiør og produkter til hjemmet som ga størst verdier for Ellos Group i Norge i fjor. Vis mer byoutline Ellos

Publisert: Publisert: I dag 16:59

Siden Ellos etablerte seg som Nordens ledende postordreselskap på 1960-tallet har selskapet gjort store endringer i både forretningsmodell og virksomhet.

Tidligere kom Ellos-katalogen i posten, og varene ble bestilt hjem. På 1960-tallet var selskapet Nordens største postordreselskap.

I dag driver Ellos Group som en ren netthandelsbedrift med både hovedkontor og lager i Borås i Sverige. Det norske datterselskapet, Ellos Norway, ble stiftet i 1982.

Det ferske årsregnskapet for 2020 viser at selskapet kan bokføre sitt beste resultat noensinne.

– Hjemmesegmentet dro opp

Ellos Norway noterer et overskudd på 36,77 millioner kroner, mens selskapet tjente 20,53 millioner kroner i samme periode året før.

– 2020 ble et veldig fremgangsrikt år for Ellos, selv om begynnelsen av året var preget av usikkerhet på grunn av Covid-19, skriver administrerende direktør i Ellos Group, Hans Ohlsson i en e-post til E24.

Veksten i netthandelen under pandemien bidro til de gode resultatene for Ellos, ifølge Ohlsson.

– Vi så en særskilt sterk vekst i hjemmesegmentet, som vi har sett i lengre tid, men i 2020 fikk denne kategorien en ekstra dytt av covid-19 da mange kunder brukte ekstra mye tid hjemme, skriver han.

Produkter til hus og hjem har gjort det spesielt bra under pandemien, og mange av bedriftene i denne kategorien har gjort det sterkt.

NETTSJEF: Administrerende direktør i Ellos Group, Hans Ohlsson, er strålende fornøyd med året som gikk. Vis mer byoutline Ellos

Økte topp- og bunnlinje

Ellers økte netthandelsplattformen inntektene med 35,7 prosent i fjor sammenlignet med 2019. I kroner tilsvarer det en økning fra 412 til 559 millioner kroner.

Man må tilbake til postordredagene for å finne noe i nærheten av en slik topplinje for Ellos i Norge, da selskapet i 2003 bokførte en omsetning på 527 millioner kroner.

I tillegg til veksten i hjemsegmentet, hadde selskapet stor etterspørsel etter sport- og fritidsklær, skjønnhet og helse, og elektronikk til hjemmet, ifølge Ohlsson.

Kostnadene økte også betydelig, fra 391,23 millioner til 516,63 millioner kroner. Det hindret imidlertid ikke et betydelig hopp for driftsresultatet, som steg til 42,46 millioner kroner. Til sammenligning endte driftsresultatet på 20,83 millioner kroner året før.

Les også Milliardhopp i inntektene for Komplett

Les også Resultatboom for Morgenlevering: – Eksploderte i visse faser

Ekstraordinær situasjon

Ellos Norway er et heleid datterselskap av Ellos Norway Holding, som igjen inngår i konsernet FNG Nordic. Konsernet kontrollerer Ellos Group.

Selskapet skriver i årsregnskapet at coronaviruset har medført en «utfordrende og ekstraordinær situasjon», og bemerker videre at ledelsen følger «kontinuerlig med i utviklingen». Det er for tidlig å konkludere rundt effektene av viruset, fremgår det.

– Ellos er vel posisjonert for å dra nytte av den strukturelle veksten online, skriver Ohlsson.

Videre sier han at nettselskapet ser vekstmuligheter gjennom å utnytte personaliserte og automatiske tilbud og markedsføring i større grad enn hva man gjør i dag.

Les også Posten med tidenes beste første kvartal: – Omtrent som julerush

Ellos Norway er et heleid datterselskap av Ellos Norway Holding, som igjen inngår i konsernet FNG Nordic. Konsernet kontrollerer Ellos Group.

I 2019 solgte oppkjøpsselskapet Nordic Capital Ellos Group til den nederlandske motehus-eieren FNG NV.

Transaksjonen verdsatte selskapet til 2,4 milliarder svenske kroner, den gang tilsvarende 2,19 milliarder norske kroner.