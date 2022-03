Fortsatt skyhøy etterspørsel etter jodtabletter: – Kommer ikke før i april

Etter at krigen i Ukraina brøt ut i slutten av februar, har apotekene vært utsolgt for Jodix-tabletter. Snart tre uker etter krigens utbrudd merker apotekene fortsatt enorm interesse.

UTSOLGT: Apotek 1 er en av apotekkjedene som har opplevd voldsom vekst i salg av jodtabletter. Vis mer

– Det er fortsatt høy etterspørsel, men det er ikke jodtabletter å få. Det kommer ikke før i april, sier Silje Ensrud, presseansvarlig i Apotek 1.

I lys av utviklingen i Ukraina har etterspørselen etter jodtabletter skutt i været. Det har resultert i tomme hyller hos flere av apotekkjedene i Norge. Da salget tok av ved krigsutbruddet opprette mange av landets apoteker ventelister.

– Har dere fortsatt mange på venteliste?

– Ja, vi har mange på venteliste som vil bli kontaktet når vi får tabletter på lager, sier Ensrud.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler å ha jodtabletter hjemme ved fare for atomhendelser, et råd mange har tatt på alvor.

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket i skjoldbruskkjertelen, og reduserer risikoen for å få kreft.

Det har hittil ikke blitt brukt atomvåpen i krigen i Ukraina, heldigvis, men det har vært melding om harde kamper ved landets atomkraftverk - blant annet førte et slik angrep til strømbrudd ved Tsjernobyl.

Pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1. Vis mer

Utsolgt

Det er Jodix som er den anbefalte jodtabletten, og selges i pakker på 10 og 100 tabletter.

Som følge av den høye etterspørselen innførte Apotek 1 begrensninger for kjøp av Jodix på maks én pakke med 100 tabletter og maks ti pakker av forpakningen med ti tabletter, opplyste de 28. februar.

Siden den gang har altså de fleste apotek blitt utsolgt.

– Fredag solgte vi like mye på én dag som det vi gjør på et helt år, sa Ensrud til E24 26. februar, et par dager etter krigsutbruddet.

Ensrud forteller at apotekene fortsatt opplever at mange vil ha jodtabletter, men at det altså er en stund til det blir tilgjengelig.

15.000 på mail-liste

Patrick Hjetland i apotekkjeden Apotera bekrefter også at etterspørselen etter jodtabletter er høy.

– Vi har over 15.000 personer som har skrevet seg på mail-liste for å få informasjon om når Jodix kommer på lager.

Hjetland forteller også at Apotera ikke får Jodix på lager før april.

– Tror du vi kan se økte priser på Jodix?

– Nei, det tror jeg ikke.