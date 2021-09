Milliardærer på elbil-ladere

Gründerne av batteriladerselskapet Easee, Kjetil André Næsje og Jonas Helmikstøl, er med god margin blitt milliardærer. De to er nykommere på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

Daglig leder og medgründer Jonas Helmikstøl (fra venstre), designsjef og medgründer Steffen Mølgaard, softwaresjef Ola Stengel og teknisk sjef og medgründer Kjetil Næsje i Easee. Helmikstøl og Næsje eier 27 prosent av selskapet, mens Mølgaard har 10 prosent og Stengel en mindre aksjepost. Vis mer

Det er som vanlig reder og investor John Fredriksen (77) som troner øverst på Kapitals riking-liste, med en anslått formue på 114 milliarder kroner.

Han er dobbelt så rik som nummer to, fondsforvalteren Ole A. Halvorsen. Deretter følger Rema 1000-gründer Odd Reitan (70) med en anslått formue på 51 milliarder kroner. Det er en økning på hele 6,5 milliarder kroner fra året før, så pandemien gjorde godt for «Colonialmajoren».

Før første gang er alle de 400 på listen milliardærer.

Nykommere

Flere rogalendinger er på Kapitals liste for første gang. Det gjelder blant andre Jonas Helmikstøl og Kjetil Næsje, de to gründerne av elbillader-selskapet Easee. Ifølge Kapital har Easee i dag større verdi enn konkurrenten, børsnoterte Zaptec. De to arbeidet tidligere i Zaptec, men sluttet der og etablerte Easee i 2018.

Jonas Helmikstøl er gründer og toppsjef i elbillader-selskapet Easee. Kapital mener selskapet er verdt betydelig mer enn konkurrenten Zaptec. Vis mer

Easee omsatte for 380 millioner kroner i fjor. Kapital skriver at selskapet har en betraktelig bedre omsetning, driftsmargin og vekst enn Zaptec som verdsettes til ca 3,7 milliarder kroner.

Helmikstøl og Næsje eier hver 27 prosent av Easee, og deres formuer er beregnet til 1,6 milliarder kroner. Det plasserer dem som nummer 264 på listen.

Lars Helge Helvig debuterer på Kapitals liste over landets rikeste personer med en formue på 2,5 milliarder kroner. Han er blitt rik på vindkraft, men også andre investeringer har vært vellykkede. Vis mer

Rik på vindkraft

En annen rogalanding debuterer høyere på listen, og det er Lars Helge Helvig. Han er blitt rik på vindkraft, men også på andre investeringer. Han eier blant annet 23 prosent i nevnte Zaptec, et selskap som har økt hele 470 prosent siden børsnoteringen i oktober i fjor.

Han er eneeier i Valinor AS som har investert i flere selskaper og bransjer, men først og fremst grønt. Selskapet er hovedeier i Norsk Vind Energi.

Helvigs formue er anslått til 2,5 milliarder kroner. 162 andre nordmenn har ifølge tidsskriftet større formue enn ham.

Rune Freyer fra Stavanger er ny på Kapitals liste, med en anslått formue på 1,2 milliarder kroner. Vis mer

Freyer er også ny

Rune Freyer fra Stavanger er også ny på denne listen. For 15 år siden solgte han selskapet Easy Well Solutions for 500 millioner kroner, og siden har han investert pengene godt.

Kapital mener at han i dag har en formue på 1,2 milliarder kroner.

Mye av formuen er plassert i verdipapirer, men han har også en stor eierandel i selskapet Flowpower som driver med et vannkraftprosjekt i Uganda. Han eier også 50 prosent av Fishbones AS, et selskap som utvikler produkter rettet inn mot olje- og gassvirksomheter.

Kapital har regnet seg fram til at Tore Lærdal (69) har den største formuen i Rogaland. Vis mer

28 fra Rogaland

Det er 28 rogalendinger på listen. På 21. plass er Tore Lærdal med en anslått formue på 10,7 milliarder kroner. Han og Peter T. Smedvig har i år byttet plass på listen. Smedvig er oppført med 10,3 milliarder i formue.

Sju andre rogalendinger er blant landets 100 rikeste, se egen liste.

Rogalands rikeste Dette er ifølge Kapital de med størst formue i Rogaland. Plassering på listen er uthevet. Nr 21: Tore Lærdal: 10,7 milliarder kroner (pluss 1,85 mrd) 22: Peter T. Smedvig: 10,3 mrd kroner (pluss 0,6 mrd) 65: Jakob Hatteland: 5,15 mrd (pluss 0,95 mrd) 66: Ole Ertvaag: 5,10 mrd (pluss 1,2 mrd) 88: Frode Teigen: 4,35 mrd (pluss 1,35 mrd) 89: Yuhong Hermansen: 4,1 mrd (som før) 93: Trygve Seglem: 3,9 mrd (pluss 0,8 mrd) 94: Hjørdis Kluge Smedvig: 3,8 mrd (pluss 1,2 mrd) 100: Olav Stangeland: 3,6 mrd (pluss 0,2 mrd) Andre rogalendinger på listen er Trygve Jacobsen, Tor Dagfinn Veen, Ståle Kyllingstad, Lars Helge Helvig, Julia Smedvig Hagland, Kristoffer Stensruds etterlatte, Ragnvald Albretsen, Knut Øgreid, John Arild Ertvaag, Johannes Østensjø, Ole Rugland, Bjørn Risa, Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje, Åge E. Westbø, Atle Sigmund Berge, Rune Freyer, Harald Espedal og Astrid Lærdal Frøseth. To rogalendinger som var på denne listen i fjor, men som ikke når opp i år er Bjørn Maaseide og Ove Tveteraas. Vis mer