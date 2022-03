Over 500 ukrainere jobber på norske skip. Noen vil bli, andre vil hjem.

Verdens skipsflåte kan stå foran prekær mangel på mannskap. På norske skip jobber det mange russiske og ukrainske sjøfolk.

De fleste ukrainere som jobber på norske skip, er ansatt i offshorerederier. Enkelte av fartøyene på dette bildet fra Bergen tilhører rederier som har ukrainere om bord. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I øyeblikket befinner det seg rundt 550 ukrainske sjøfolk om bord på norske skip. Når disse mønstrer av, skulle de fleste av dem – etter planen – byttes ut med landsmenn.

– Dette går ikke når menn mellom 18 og 60 år har forbud mot å forlate Ukraina, erkjenner konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore.

Med 400 ansatte fra Ukraina står landets største offshorerederi for den største andelen av ukrainere på norske skip. Men flere andre rederier har også et betydelig antall. Siem Offshore har til sammen 60 ukrainere på skipene sine.

– Noen ønsker nå å forlenge perioden om bord, mens andre vil dra hjem så fort som mulig for å ta vare på familien, opplyser konsernsjef Bernt Omdal i Siem Offshore.

Konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore har 400 ukrainere i rederiet. Vis mer

Utfordrende for mange rederier

Til sammen er det nå rundt 550 ukrainske sjøfolk om bord på norske skip. På grunn av turnusordninger er antall ansatte omtrent det dobbelte. Norges Rederiforbund opplyser at situasjonen til mange rederier er utfordrende.

– Vi får tilbakemeldinger om at det nå blir mer krevende å gjennomføre mannskapsbytter, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

Det er ikke bare forbudet mot å forlate landet som gjør mannskapsbytte vanskelig. Det er også sterke begrensninger i reisemulighetene inn og ut av Ukraina.

– Vi kan derfor ikke utelukke at situasjonen kan føre til mannskapsmangel.

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund: – Situasjonen kan føre til mannskapsmangel. Vis mer

Har skip med både ukrainere og russere

Norske skip har også en god del russere om bord. Ifølge Norges Rederiforbund er rundt 2400 russere ansatt i norske rederier. Halvparten av dem befinner seg til enhver tid om bord. På noen skip er det både russere og ukrainere.

– Men vi har ingen tilbakemeldinger på at sammensatte mannskaper har ført til utfordringer om bord, forteller Harald Solberg.

Dette bekreftes av Bernt Omdal i Siem Offshore. Rederiet har flere skip hvor det er både ukrainere og russere om bord.

– Vi var bekymret for hvordan det ville bli å ha begge nasjonaliteter om bord. Men kapteinene på de aktuelle skipene har rapportert tilbake at det fungerer veldig bra.

Betaler ut lønn i kontanter

Under pandemien har ukrainere og russere utgjort en stadig økende andel av verdens sjøfolk. Årsaken er utfordringer knyttet til å benytte filippinsk mannskap.

En studie fra International Chamber of Shipping (ICS), gjengitt i shippingavisen TradeWinds, viser at de to landene leverer 14,5 prosent av den globale arbeidsstyrken til sjøs.

Ett av de største praktiske problemene som har oppstått, er å få utbetalt lønn til russiske sjøfolk. Årsaken er sanksjonene mot russiske banker.

Men også ukrainere frykter at det kan bli vanskelig å ta ut penger i et krigsherjet land. Rederiet Rem Offshore har tre ukrainere om bord på ett av sine skip og har så langt valgt å utbetale lønnen i kontanter.

– De skal etter planen være om bord en stund til, men situasjonen blir fortløpende vurdert, sier finansdirektør Nils Christian Nørvåg i rederiet.

Det er ikke risikofritt for sivile skip å seile inn i Svartehavet. Dette tyrkiskeide lasteskipet ble truffet av en bombe utenfor kysten av Ukraina 24. februar. Vis mer

Flere anløp i uken i Ukraina

Krigen i Ukraina får trolig også konsekvenser for anløp i Svartehavet. I fjor hadde norske skip ca. 150 havneanløp i Ukraina. Norges Rederiforbund forventer at dette vil bli vesentlig redusert fremover.

– Vi anbefaler medlemmer som seiler i området, å vurdere situasjonen fortløpende, følge de til enhver tid gjeldende pålegg, råd og anbefalinger og å sikre trygg og sikker seilas for skip og sjøfolk, sier Solberg.

For Solstad Offshore har ikke situasjonen bare ført til bekymring for sjøfolkene. De har også et bemanningskontor i Odesa.

– Vi følger nøye med på situasjonen og har tett kontakt med folkene våre på bakken. Disse jobber nå hjemmefra, opplyser Lars Peder Solstad.