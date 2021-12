NHO oppfordrer bedrifter til å ha julebord – avlyser selv

Det var ifølge kommunikasjonsdirektøren ikke praktisk gjennomførbart å dele opp arrangementet, slik NHO har bedt andre å gjøre. Maten vil gå til Frelsesarmeen.

NHO-leder Ole Erik Almlid, her i forbindelse med fredagens møte med næringsministeren. Vis mer

Publisert: Oppdatert i går 20:36

Næringslivsorganisasjonen NHO har avlyst julebordet som skulle vært avholdt fredag kveld, opplyser kommunikasjonsdirektør Peter Markovski til VG og E24.

Tidligere fredag gikk imidlertid NHO-topp Kristin Krohn Devold ut i Dagbladet og oppfordret bedrifter til ikke å avlyse lovlige julebord.

– Hvorfor avlyser dere selv nå, da?

– Vi skulle ha 180 personer på julebordet. Vi tok kontakt med helsemyndighetene, og da var det ikke så mye å diskutere, når det var et klart brudd på forskriften, sier Markovski.

Ikke tid til å dele seg

Grensen på et privat arrangement har av regjeringen blitt satt til 100 deltagere i kommuner og regioner med tiltak.

– Krohn Devold oppfordret arrangementer med over 100 deltagere til å dele seg opp. Hvorfor gjør ikke dere det?

– For det første er det det rent praktiske. Innstrammingene kom torsdag og i planleggingen hadde ikke vi tatt høyde for dette. Vi har ikke hatt tid til å områs endringene. I tillegg var dette et julebord der vi hadde planlagt og gledet oss til å samle folk fra ulike regioner. Det ville ikke blitt det samme om vi delte oss opp.

– Hva tenker du om signaleffekten dette sender?

– Man kan stille spørsmål ved om vi kunne delt oss opp, men vår vurdering var at det ikke var praktisk gjennomførbart, sier Markovski.

Gir til Frelsesarmeen

Samtidig fremholder han at Krohn Devolds oppfordring opprettholdes.

– Vi ønsker jo at så mange som mulig arrangerer julebord, med tanke på næringen.

Markovski forteller at de skulle ha julebordet i kantinen på huset.

– Så det er ikke en restaurant som har fått avbestilling. Det er vi glade for.

Bestillingen av mat er opprettholdt, sier kommunikasjonsdirektøren. Den vil bli levert til Frelsesarmeen.

Virke avlyser også

Også Virke har avlyst fredagens julebord, skriver Dagbladet.

– Det er beklagelig å måtte avlyse, men antallsreglene gir oss ikke noe valg, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Arbeidsgiverorganisasjonen skal forsøke å legge til rette for julelunsjer i de ulike avdelingene.