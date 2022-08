Egge gård konkurs: – Veldig trist

Det skjer etter at gården ikke klarte å betale Skatteetaten. Daglig leder Marius Egge sier de økonomiske problemene er en stor «personlig belastning».

Daglig leder for Egge Gård, Marius Egge.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Gården i Lier i Viken produserer frukt og bær, samt en rekke drikkevarer, både med og uten alkohol.

Til E24 har daglig leder Marius Egge tidligere vært tydelig på at coronasituasjonen rammer gården hardt. Nå viser det seg at driftsselskapet Egge gård AS ikke har overholdt forpliktelsene sine overfor staten.

Mandag ble det åpnet konkurs i Egge gård AS ved Buskerud tingrett, viser en kjennelse fra Brønnøysundregistrene. Det er Skatteetaten som har slått selskapet konkurs.

– Jeg har både slektninger, venner og gode kollegaer som taper penger og det er veldig trist, sier Egge.

Han legger til at selskapets økonomiske problemer har vært en stor personlig belastning.

Saken ble først omtalt av Lierposten og Drammens Tidende.

Skyldte staten hundretusener

Selskapet har et krav fra Skatteetaten på 627.000 kroner, opplyser bostyrer Nils Holger Koefoed.

Selskapet startet en rekonstruksjonsprosess 12. januar. Det er uklart hvor stor del av kravet som har oppstått etter at denne prosessen begynte, sier han.

Loven om rekonstruksjon, en midlertidig ordning som ble innført etter pandemiens utbrudd, er en form for konkursbeskyttelse.

Egge gård mistet omtrent 20 millioner i omsetning gjennom pandemien, ifølge Egge.

Tor Jacob Aabelvik er juridisk skatt- og avgiftsrådgiver for SMB-Norge og har bistått Egge Gård juridisk.

Han sier at kjennelsen om rekonstruksjon ville vært rettskraftig om 14 dager. Ifølge Aabelvik kunne det gjort situasjonen mer optimistisk frem mot høsten. Perioden hvor Egge gård normalt sett har størst inntekter.

– Egge gård har gitt signal om at det ville ha kommet penger innen 14 dager, sier han.

Han sier videre at det har skjedd en feil, og at konkursen burde ankes.

Tallene under er basert på 2020, siste godkjente årsregnskap.

Fikk problemer under pandemien

Egge gård leverer til hoteller, restauranter, taxfree-kjeden Heinemann og dagligvarebutikker.

Selskapet har dermed blitt hardt rammet av pandemiinnstrammingene.

De har ikke fått inn sesongarbeiderne som pleier å plukke frukt og bær, taxfree-salget har vært sterkt redusert, og hoteller og restauranter har periodevis vært stengt.

– Vi slet voldsomt i koronatiden, og mistet 20 millioner i omsetning, sier Marius Egge.

Gården har vært i familien siden 1702, og de er i dag kanskje mest kjent for sin eplemost, sider og jordbærproduksjon.

I 2005 begynte de også alkoholproduksjon, og har blant annet sprudlende vin, dessertvin og epleakevitt blant produktene de selger.

Det er driftsselskapet Egge Gård som er slått konkurs. Gården omfattes ikke av konkursen.