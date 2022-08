De ekstreme strømprisene gjør at Alcoa Lista stenger ned produksjon

Aluminiumsverket stenger ned en av sine tre produksjonslinjer i løpet av kort tid.

STENGER NED: Hjørnesteinsbedriften på Lista, Alcoa, stenger ned deler av produksjonen grunnet høye strømpriser

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Aluminiumsverket Alcoa Lista stenger én produksjonslinje for å redusere kraftkostnader. Det melder selskapet i en pressemelding.

Nedstengingen betyr at elektrolyseproduksjonen og strømforbruket reduseres med en tredel i perioden linjen er ute.

Begrunnelsen for nedstengingen er dagens ekstremt høye strømpriser på over seks kroner per kilowattime.

Hver linje produserer omtrent 2.600 tonn aluminium hver måned.

Les på E24+ Interessen for solceller har eksplodert: – Det er ekstremt mye nå

Nedstengingsprosessen starter umiddelbart og forventes å ta snaue to uker.

I fjerde kvartal i år vil Alcoa Listas energisituasjon forbedres, skriver selskapet.

Alcoa Lista og Statkraft har blitt enige om en ordning, inngått på kommersielle vilkår, som gir Alcoa Lista bedre og mer forutsigbare energikostnader gjennom vinteren og ut neste år, heter det i meldingen.

Ingen ansatte permitteres som følge av nedstengingen, opplyser selskapet.

Global aktør

Alcoa er en global aktør innen bauxit, alumina og aluminiumsprodukter. Selskapet er børsnotert på New York Stock Exchange.

I Norge har Alcoa to aluminiumsverk, et på Lista i Farsund kommune i Agder og et i Mosjøen i Nordland.

Alcoa Lista består av elektrolysehaller og støperi, og produserer pressbolter for ekstruderingsformål, ifølge selskapet selv.

Den lokale bedriften har omtrent 270 heltidsansatte. Ingen av verkets faste ansatte vil permitteres eller sies opp som følge av nedstengingen.

Her produseres det rundt 94.000 tonn primæraluminium hvorav noe sendes til bildelfabrikken Aludyne i Lista, og resten eksporteres til EU.