Oppkjøp og navnebytte for Sandnes-selskap

KVS Technologies kjøper droneselskapet Sevendof. Samtidig varsler de ny selskapsprofil.

Drone fra Sevendof. Selskapet er bygget opp fra NTNU.

– Vi bygger et landslag og vil vinne det store verdensmesterskapet, sier administrerende direktør i KVS Terratec, Cato Vevatne.

KVS Terratec er et globalt ledende selskap innen geodatainnsamling og analyser. De leverer data blant annet til GPS-tjenester og drone-inspeksjon av strømnett. Nylig gikk de fra 30 til 300 ansatte.

Med seg på laget får de åtte nye ansatte fra Sevendof. Et selskap fra Trondheim som har spesialisert seg på å bygge langdistanse droneinfrastruktur for industrielle formål.

– Teamet fra Sevendof har dypdykket helt unikt ned i dette feltet de siste seks årene, sier Vevatne.

Cato Vevatne, administrerende direktør.

KVS Terratec-sjefen er tydelig på at dette er en sammenslåing. Eierne av Sevendof blir medeiere i KVS Terratec. Han ønsker ikke å si noe om størrelsen på transaksjonen.

– Dette er ikke en «cash-out», slår han fast.

Børsambisjoner

I oktober uttalte Vevatne at de hadde en ambisjon om å gå på børs innen 12 måneder. Krig i Ukraina og uro i markedene gjør at han nå vil tenke seg om en ekstra gang.

– Enhver kremmer tenker timing for hva som er riktig for selskapet. I dag er det markedsuro. Hvorvidt det blir i 2022 eller 2023 handler mer om markedsmessige forhold enn noe annet.

Ny profil

– Vi skal relansere selskapet i en ny profil før sommeren. Det kommer til å være en rebranding som innebærer navnebytte. Vi skal bli et nytt grønt teknologiselskap.

– Betyr det færre fly og flere droner?

– Nei, fly er ekstremt effektivt og kan samle inn data over store avstander.

Den grønne profilen vil de skape ved å tilby teknologitjenester som kan redusere utslipp for kundene.

– For eksempel når strømnettet går ned har det store ringvirkninger for Co2-regnskapet til veldig mange. Vi bruker data for å avdekke feil før feil skjer, sier Cato Vevatne.