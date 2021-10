Spetalen går i gang med luksusboligprosjekt

Investor Øystein Stray Spetalen har startet prosessen med oppføring av et leilighetsbygg over tennisbanen han kjøpte fra Oslo Tennisklubb.

Leilighetsbygget som ønskes oppført over dagens tennisbane med adresse Thorvald Erichsens vei 3 på Madserud i Oslo. Oslo Tennisklubbs anlegg i bakgrunnen. Vis mer

Det kommer frem i en fersk henvendelse om et oppstartsmøte som arkitektkontoret Lund+Slaatto Arkitekter har sendt Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune.

Henvendelsen er gjort på vegne av Thorvald Erichsensvei Eiendom, som igjen er eid av Spetalens investeringsselskap Ferncliff.

Nyheten ble først omtalt av Estate Nyheter onsdag kveld.

Investor Øystein Stray Spetalen. Vis mer

Kjøpte billig

Som E24 tidligere har omtalt, kjøpte investoren tennisbanen for rundt ti millioner kroner fra en hardt presset Oslo Tennisklubb (OTK) i 2012–13.

Deretter ble det gjort arealtilføyinger i to omganger, som brakte totalprisen til rundt 12,2 millioner kroner for den i dag 994 kvadratmeter store eiendommen.

Tennisbanen er fra før regulert til boligformål, med eksisterende boligeiendommer på hver side vendt mot Thorvald Erichsensvei på eksklusive Madserud, nær Frognerparken i Oslo.

OTK har i senere tid solgt to tennisbaner med et samlet areal på nær 3200 kvadratmeter for 120 millioner kroner til eiendomsutvikler Bonum. Salget skal finansiere oppføring av en ny tennishall og nye baner.

Det er tidligere kjent at Bonum vil bygge fire leilighetsbygg inkludert garasjeanlegg på i alt 2949 kvadratmeter på eiendommen.

Med en tomtestørrelse på 3175 kvadratmeter gir det en utnyttelsesgrad på 0,93.

fullskjerm neste Boligprosjektet sett fra Thorvald Erichsensvei 1 av 4 Skjermdump: Oslo kommune/Lund+Slaatto Arkitekter

Eksklusivt nabolag

Ifølge de innsendte dokumentene ønsker Spetalen nå å oppføre et leilighetsbygg med syv leiligheter og et samlet bruttoareal (BRA) på 1148 kvadratmeter på sin tennisbane.

Det gir en utnyttelsesgrad på 115 prosent, fremgår det. Utearealet oppgis til 290 kvadratmeter.

Eiendomsmeglere har tidligere anslått overfor E24 at det bør være mulig å oppnå kvadratmeterpriser på 150.000 kroner for leiligheter med høy standard, heis, terrasse og parkering i området, som er blant hovedstadens mest fornemme.

– Tilbaketrukket

Lund+Slaatto påpeker at leilighetsbygget til Spetalen vil fullføre gatelivet i veien.

«Prosjektet legger seg langsmed planområdet, slik at leilighetene får en

eksponering mot vest. Bygningen fullfører det varierte gatelivet i Thorvald Erichsens vei med en tilbaketrukket gatefasade», skriver arkitektkontoret i bestillingen til oppstartsmøtet med PBE.

Der angis også følgende hovedutfordring i forslaget:

«Høydeforholdene på tomten kan gjøre nedkjøringen til p-kjeller

utfordrende. Dette henger også sammen med plasseringen av byggets

første etasje, og dermed også den totale høyden på bygget».

Ønsket med oppstartsmøtet er avstemme forventninger til høyder og utnyttelse i planområdet, avstander til nabobebyggelse og plassering av gangforbindelse gjennom området, påpeker arkitektkontoret.

Forhørte seg

Spetalen var allerede like etter eiendomskjøpet, i 2013, i kontakt med kommunen for å undersøke mulighetene for å utvikle eiendommen, med en utnyttelsesgrad på inntil 70 prosent av tomtearealet.

Det ville gi syv leiligheter, felles garasjeanlegg, og et totalareal på nær 700 kvadratmeter. Prosessen ble imidlertid plutselig avsluttet i 2015.

Investoren ønsket ikke å kommentere eventuelle boligplaner for eiendommen da E24 var i kontakt med ham tidligere i år.

– Hvorfor skal jeg svare deg på det? Tenk litt på det. Jeg er ikke interessert i å svare deg på spørsmålene dine, sier Spetalen til E24.

Det har ikke lyktes E24 å få kontakt med Thorvald Erichsensvei Eiendom/Ferncliff så langt torsdag.

