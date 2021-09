– Økokrim gjorde akkurat det samme som meg - men de solgte til lavere kurs

Etter at Ole-Andre Torjussen var blitt siktet for underslag og bedrageri, solgte Økokrim resten av bitcoin-beholdningen til Bitcoins Norge.

Ole-André Torjussen (til venstre) forklarte seg for Sør-Rogaland tingrett tirsdag. Bak er hans advokater Kim André Svenheim (stående) og Erik Knoph. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Det er jo det ironiske her. Økokrim fant ut at det eneste fornuftige var å selge kundene sine bitcoins. Og det gjorde de i november 2019. De fikk inn norske kroner og satte dem på egen konto for å sikre kundenes midler. Akkurat som jeg gjorde i mai, og som kundene mente var bedrageri, sa Ole-André Torjussen i Sør-Rogaland tingrett tirsdag.

– Den eneste forskjellen var at Økokrim fikk dårligere betalt, for da hadde bitcoinkursen gått ned fra vel 10.000 dollar til under 8000 dollar.

Den bitcoins-beholdningen som Økokrim solgte høsten 2019, tilhørte de som nå er med på gruppesøksmålet mot Bitcoins Norge.

Det er tingrettsdommer Tom Fr. Vold som skal avgjøre utfallet i den sivile rettssaken som foregår i tingrettens lokaler i Handelens Hus i Stavanger. Vis mer

Fikk forklare seg

Bitcoins Norge-gründer Ole-Andre Torjussen fikk tirsdag forklare seg i rettssaken som de 82 tidligere kundene har anlagt mot ham, og der han risikerer å måtte betale rundt 25 millioner kroner i erstatning.

Da fikk retten høre bakgrunnen for at Torjussen valgte å fryse alle bitcoin-kontoene til kundene sine, for seinere å selge dem.

Data-angrepene

Det var i mai 2019 at han først ble klar over at teknologileverandøren til Bitcoins Norge, det amerikanske selskapet Alphapoint, var blitt utsatt for dataangrep.

– Etter det første angrepet var vi ikke så bekymret. Det skjer slike angrep av og til, og Alphapoint sa til meg om at de hadde kontroll over situasjonen, at de var forsikret og at kundene ikke vil lide, sa Torjussen.

Men så skjedde det to nye angrep, og det ble klart at det handlet om svært profesjonelle hackere.

Superbrukere

– Hackerne hadde fått tilgang som superbrukere i Alphapoint sitt system, en høyere tilgang enn jeg selv hadde. De kunne endre brukernes epostadresser, opprette nye brukere, kjøpe og selge bitcoins. Jeg ble etter hvert veldig bekymret for hva de holdt på med, sa Torjussen.

– Etter det tredje angrepet, stengte Alphapoint ned systemet for å begrense skadene. De bønnfalt meg om å ikke gå ut til kundene mine, for de var redde for omdømmet sitt. De sa at FBI var på saken.

Falske handler

Det som til slutt gjorde utslaget for Torjussen, var en mail fra en kunde som kunne påvise at det skjedde fiktive handler på plattformen. Vedkommende hadde plutselig fått 70.000 kroner inn på konto, penger som ikke var hans.

– Samtidig visste vi at verdier for 50.000 dollar allerede var stjålet. Men vi visste ikke hva som skjedde med kundene sine konti, om de risikerte å miste alt.

Dermed sendte Torjussen ut en mail til alle kundene sine om kvelden den 1. juli 2019. Han fortalte om data-angrepene, og at han aktet å selge all bitcoin. Kundene fikk en frist på fire timer på seg til å motsette seg salget.

De fleste solgte

– Mellom 1500 og 2000 kunder sendte inn skjemaet og ville selge. Men det var mange kunder med større beløp innestående som nektet salg. Og flere av disse er med på dette søksmålet.

Advokat Erik Knoph spurte ham hvorfor kundene fikk så kort frist.

– Alle som driver med daytrading med aksjer og valutahandel vet at kursene kan endre seg på veldig kort tid. Bitcoin kan synke med 90 prosent på fire timer.

Valgte 1. mai

Torjussen ble spurt om årsaken til at akkurat 1. mai ble valgt som dato for å bestemme kursen som kundene skulle få utbetalt.

– Den datoen hadde vi kontroll på beholdningen til den enkelte. Dette var hele tiden ment som en delbetaling. Kundene skulle seinere få utbetalt mer penger, når vi hadde fått oversikt over situasjonen, og kanskje fått forsikringspengene.

Fikk trusler

Tiden etter tvangssalget ble en hard belastning for Torjussen. Han ble anmeldt for bedrageri, og politiet kom på hjem døren en tidlig morgen.

– Det var et knallhardt kjør i media. Jeg ble daglig trakassert i den Facebook-gruppen som saksøkerne opprettet, og jeg mottok trusler på SMS og på telefonen, sa Torjussen. - Men aldri tok de kontakt med meg for å høre mine forklaringer.

Tilbudt forlik

Han og advokatene hans har tre ganger kommet med tilbud om forlik til saksøkerne. Han er enig i at de har krav på penger. De står på en sperret konto i påvente av utbetaling.

– Jeg prøvde hele tiden å få oversikt over hva den enkelte hadde krav på. Flere kunder sendte inn krav, og de fleste fikk pengene sine. Noen kom med falske krav, én av dem krevde en halv million kroner uten at han hadde en eneste bitcoin hos oss. Derfor måtte vi manuelt sjekke hver eneste kunde som henvendte seg til oss.

Kunne reinvestert

De 82 som nå står bak gruppesøksmålet mot Bitcoins Norge, har alle nektet å ta imot pengene.

– Tenk om de heller hadde tatt i mot, og så reinvestert i bitcoin? Da hadde de fått være med på den eventyrlige kursoppgangen de siste året.

Torjussen mener at hele saken burde vært løst for lengst.

– Jeg mener helt seriøst at det er advokatene på den andre siden som ikke vil ha noen løsning. Da tjener de jo ikke mer penger, sa Torjussen i retten.

Det er fortsatt to dager igjen av rettssaken.