Sprudlende champagne-vekst – slår bitcoin og tekgiganter

Eier du champagne som er mer enn 15 år gammel? Da kan flasken ha blitt veldig mye mer verdt det siste året.

Nettplattformene Livetrade og Liv-ex, som gir mulighet til å handle årgangsvin og champagne på samme måte som aksjer, forteller om rekordaktivitet og store prisbevegelser i året som har gått.

Særlig champagne har vært populært hos de to tjenestene det siste året.

Bordeaux Index, som eier Livetrade, opplyser at 15 av de 20 varene med høyest prisvekst var champagne.

Størst prisutvikling har Salon le Mesnils 2002-årgang, med et prishopp på mer enn 80 prosent i år, både hos Livetrade og konkurrenten Liv-ex. Flasken selges nå for rundt 11.700 britiske pund, tilsvarende 138.500 kroner, ifølge Reuters, som først omtalte de to selskapenes tall.

Fordel av USA-toll

Til sammenligning har bitcoin steget i underkant av 75 prosent hittil i år.

Den amerikanske teknologiindeksen FANG+TM, som inkluderer Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Google-eier Alphabet, Tesla og Microsoft, har i samme periode steget med knapt 18 prosent, skriver Reuters.

Livetrade-sjef Matthew O’Connell sier til nyhetsbyrået at flere faktorer har stått bak den kraftige veksten det siste.

Han trekker frem lave renter, mye sparing blant rike under utallige nedstengninger, i tillegg til «voksende fokus på faste eiendeler i møte med økende inflasjonspress».

Selskapet trekker i et blogginnlegg frem at USAs tollsatser mot europeisk vin, var til fordel for fransk champagne tidlig i året, ettersom de edle dråpene slapp unna tollavgiften på 25 prosent.

Slår aksjemarkedet

Konkurrenten Liv-ex har indeksen Fine Wine 1000, der Champagne 50 har hatt sterkest vekst blant sektorindeksene hittil i år.

Oppgangen ved utgangen av november var på 33,8 prosent, ifølge markedsrapporten Liv-ex la frem tidligere i desember.

Liv-ex’ Fine Wine 1000-indeks følger prisutviklingen til 1.000 ulike viner fra hele verden.

Blant de 50 champagne-variantene på sektorindeksen var det bare Perrier-Jouët’s 2011 Belle Epoque, som hadde prisnedgang i årets elleve første måneder. Til sammenligning hadde fem champagner en prisvekst på mer enn 50 prosent, ifølge Liv-ex.