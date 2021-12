Enighet om lønnsstøtte: – Hovedproblemet er at man må ta tilbake alle eller ingen

SV og regjeringen har kommet til enighet om å heve makstaket i lønnsstøtteordningen til 40.000 kroner i måneden per ansatt. Restaurantkonsern sier de må vurdere om de kan unngå permitteringer, men at de ikke nå ser muligheten for det.

Fursetgruppen eier blant annet Lofoten Fiskerestaurant i Oslo, og har sendt ut 300 permitteringsvarsler. De er fortsatt usikre på om de må permittere de ansatte eller ikke.

Regjeringen ble møtt med massiv kritikk da den la frem en lønnsstøtteordning fredag. Mandag kom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har kommet til enighet om en lønnsstøtteordning.

Enigheten innebærer blant annet at maksbeløpet for lønnsstøtte økes fra 30.000 til 40.000 kroner i måneden per ansatt, begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn. I tillegg forlenges fristen for å ta tilbake permitterte ansatte fra 21. til 23. desember.

For å få lønnsstøtte kan man imidlertid ikke permittere noen ansatte. Flere av bedriftene E24 har snakket med peker på dette som det største problemet med ordningen.

Administrerende direktør Gjøran Sæther i Fursetgruppen, som eier blant annet Grand Café og Lofoten Fiskerestaurant i Oslo, ser seg nødt til å stenge ned nærmere 30 restauranter og selskapslokaler.

Over 300 av deres ansatte har fått permitteringsvarsel.

Sæther sier de fortløpende vurderer om de må permittere de ansatte eller ikke.

– Alt vi vil er å beholde de ansatte på jobb, men denne ordningen kommer sent. Vi må ta en ordentlig vurdering, men sånn som det er nå så ser vi ikke muligheten til å unngå permitteringer, sier Sæther, og legger til:

– Hovedproblemet er også at man enten må ta tilbake alle eller ingen. Det er synd at departementene ikke snakket om dette før de innførte skjenkestopp.

Han sier de tar sikte på å ta en avgjørelse i løpet av tirsdag.

Trolig ingen stor forskjell

Lønnsstøtteordningen har vært etterspurt av partene i arbeidslivet. Formålet er å legge til rette for at arbeidstagere kan være i arbeid fremfor å bli permittert.

Ferske tall fra Nav viser at 14.800 personer mottok permitteringsvarsler forrige uke. Det er tre ganger så mye som uken før.

Hovedproblemet slik ordningen er nå, er ifølge utelivssjef Karl-Henning Svendsen i Noho Norway, at den krever at alle ansatte må holdes i jobb for at bedriften skal få utbetalt lønnsstøtte.

Svendsen sier etter å ha fått med seg enigheten om lønnsstøtteordningen at han ikke tror endringene vil utgjøre noen stor forskjell:

– Vi skal være ryddige og skal regne på hva dette vil bety på nytt. Det viktigste for oss er de ansatte, men vi må jo også ha penger. Jeg tror ikke dette kommer til å gjøre noen stor forskjell så lenge det er alle eller ingen, sier Noho-sjefen.

Utelivssjef Karl-Henning Svendsen i Noho Norway har sendt ut permitteringsvarsler til 650 ansatte. Han frykter mest for de unge studentene som nå må permitteres for tredje gang. Vis mer

Før enigheten om lønnsstøtten regnet Svendsen med at han var nødt til å permittere alle 650 ansatte og stenge ned en rekke utesteder. Blant dem er Kulturhuset og Youngs i Oslo.

– Mer forutsigbart å permittere

Lederne i restaurantkonsernet Lava har allerede tatt en avgjørelse.

– Ordningen for lønnsstøtte er veldig komplisert. Det har krevd fem personer og et stort regneark, før vi til slutt søndag kveld kunne ta en avgjørelse på at vi skal prøve å holde åpent som planlagt, sier Maria Aas-Eng, som er konsernsjef og medeier.

På forhånd var det planlagt at de ansatte skulle få ta juleferie, og så at de ti spisestedene i Lava-konsernet skulle åpne som vanlig første uken i januar. Det er fremdeles planen.

Maria Aas-Eng, sammen med tre av gründerne i Lava; Tom Victor Gausdal, Even Ramsvik og Anders Braathen. Vis mer

– Det hadde vært mer forutsigbart om vi valgte å permittere, men vi tar en sjanse for å prøve å holde folkene våre i jobb, sier konsernsjefen. Hun legger til at ledergruppen nå må jobbe igjennom julen for å sikre best mulig drift i det hun tror blir en krevende start på året.

Hun mener rekrutteringsproblemene bransjen har, gjør det viktig for dem å holde åpent.

– Dette handler ikke om penger, men om folk. Selskapet ble startet fordi vi vil gi folk gode matopplevelser, men også å ansette gode mennesker og være en god arbeidsgiver.

– Men vi må selvsagt drift forsvarlig, eller så setter vi alle arbeidsplassene i fare, legger hun til.

Avventende Choice

Søndag kveld bekreftet luksushotellet Britannia i Trondheim at de trekker permitteringsvarslene for nesten 300 ansatte på grunn av den nye lønnsstøtteordningen.

Nordic Choice Hotels-sjef Torgeir Silseth er mer avventende. Fredag uttrykte han misnøye da første utgave av lønnsstøtteordningen ble offentliggjort.

Den nye enigheten er «et steg i riktig retning», skriver han i en e-post.

– Nå jobber vi med å få klarhet i de øvrige avkortinger og regler som er i ordningen.

På fredag forklarte Silseth at Choice, etter egne beregninger, ville få dekket 20 prosent av konsernets lønnskostnader. Hvor mye en bedrift får dekket, avhenger av hvor stort omsetningsfall man har.

– Vårt mål er fortsatt å få en ordning som gjør at ingen av våre ansatte blir permitterte. Vi har ikke sendt ut noe varsel om permitteringer, så vi og våre ansatte lever i håpet.