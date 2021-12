Restaurant- og utelivsbransjen massepermitterer tross lønnsstøtte

Til tross for at regjeringen har lagt frem det de mener er en «mer fleksibel lønnsstøtteordning», ser restaurant- og utelivskonsern seg fortsatt nødt til å permittere: – Det er håpløst.

Fursetgruppen, som eier blant annet Grand Café, har sendt ut 300 permitteringsvarsler. De vet fortsatt ikke om de kan trekke dem tilbake før fristen tirsdag, ettersom lønnskompensasjonsordningen ikke er avklart. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Regjeringen ble møtt med massiv kritikk da den la frem en lønnsstøtteordning fredag. Deretter tok den grep, og la søndag kveld frem endringer som skulle være mer fleksible.

– Hvilken lønnsordning? Den de har meldt om så langt gir ikke noe fleksibilitet, sier Karl-Henning Svendsen i Noho Norway til E24.

Lønnsstøtteordningen har vært etterspurt av partene i arbeidslivet. Gjennom denne dekker staten opp til 30.000 kroner i lønnsutgifter per ansatt. Formålet er å legge til rette for at arbeidstagere kan være i arbeid fremfor å bli permittert.

Utelivssjef Svendsen er skuffet over hva regjeringen har kommet opp med så langt. Flere punkter ved ordningen som ble lagt frem søndag er fremdeles ikke avklart.

Hovedproblemet slik ordningen er nå, ifølge Noho-sjefen, er at den krever at alle ansatte må holdes i jobb for at bedriften skal få utbetalt lønnsstøtte.

Utelivssjef Karl-Henning Svendsen i Noho Norway har sendt ut permitteringsvarsler til 650 ansatte. Han frykter mest for de unge studentene som nå må permitteres for tredje gang. Vis mer

Svendsen ser seg fortsatt nødt til å permittere alle 650 ansatte og stenge ned en rekke utesteder. Blant dem er Kulturhuset og Youngs i Oslo.

– Vi satt og regnet på det i hele helgen og kom frem til at ordningen kun vil dekke 36 prosent av de totale lønnskostnadene. Det er håpløst og det går ikke, sier han.

Les også Torill Renaa om den nye lønnsstøtteordningen: – Fortsatt stor usikkerhet

Venter på avklaringer

Ferske tall fra Nav viser at 14.800 personer mottok permitteringsvarsler forrige uke. Det er tre ganger så mye som uken før.

Administrerende direktør Gjøran Sæther i Fursetgruppen, som eier blant annet Grand Café, Maaemo og Lofoten Fiskerestaurant i Oslo, ser seg nødt til å stenge ned nærmere 30 restauranter og selskapslokaler.

Over 300 av deres ansatte har fått permitteringsvarsel. Dette kom etter manglende avklaring på lønnskompensasjonsordningen. Og fortsatt er den altså ikke avklart.

Fursetgruppen eier blant annet Lofoten Fiskerestaurant i Oslo. De venter til finansminister Vedum har møtt finanskomiteen før de tar en beslutning på å permittere ansatte eller ikke. Vis mer

Må forklare seg

Søndag gikk ESA, EØS-avtalens overvåkningsorgan, ut og avviste et av regjeringens argumenter for å sette et tak på 30 000 kroner i måneden. Da hadde finansministeren sagt at regjeringen ikke kunne gi mer i lønnsstøtte uten å komme i strid med EUs konkurranseregler.

I et intervju med NTB avviste ESA dette.

Dette har fått kritikken til å hagle, og Frp-leder Sylvi Listhaug er blant dem som har krevd en forklaring fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Vedum har mandag ettermiddag klokken 17 kalt inn til møte med finanskomiteen for å avklare regjeringens forslag. Deretter skal han redegjøre for sine uttalelser overfor Stortinget.

Sæther i Fursetgruppen er spent på hva som kommer frem i møtet. Dersom ordningen blir mer fleksibel, vil han vurdere å trekke tilbake permitteringsvarslet for å holde folk i jobb.

Fristen for å trekke permitteringsvarsler er tirsdag 21. desember.

– Vi må vente til vi har alt på bordet før vi kan ta en beslutning, sier han til E24.

Les også Utelivsgiganter stenger utesteder

– Mer forutsigbart å permittere

Lederne i restaurantkonsernet Lava har allerede tatt en avgjørelse.

– Ordningen for lønnsstøtte er veldig komplisert. Det har krevd fem personer og et stort regneark, før vi til slutt søndag kveld kunne ta en avgjørelse på at vi skal prøve å holde åpent som planlagt, sier Maria Aas-Eng, som er konsernsjef og medeier.

På forhånd var det planlagt at de ansatte skulle få ta juleferie, og så at de ti spisestedene i Lava-konsernet skulle åpne som vanlig første uken i januar. Det er fremdeles planen.

Maria Aas-Eng, sammen med tre av gründerne i Lava; Tom Victor Gausdal, Even Ramsvik og Anders Braathen. Vis mer

– Det hadde vært mer forutsigbart om vi valgte å permittere, men vi tar en sjanse for å prøve å holde folkene våre i jobb, sier konsernsjefen. Hun legger til at ledergruppen nå må jobbe igjennom julen for å sikre best mulig drift i det hun tror blir en krevende start på året.

Hun mener rekrutteringsproblemene bransjen har, gjør det viktig for dem å holde åpent.

– Dette handler ikke om penger, men om folk. Selskapet ble startet fordi vi vil gi folk gode matopplevelser, men også å ansette gode mennesker og være en god arbeidsgiver.

– Men vi må selvsagt drift forsvarlig, eller så setter vi alle arbeidsplassene i fare, legger hun til.

Trekker permitteringsvarsler

Søndag kveld bekreftet luksushotellet Britannia i Trondheim at de trekker permitteringsvarslene for nesten 300 ansatte på grunn av den nye lønnsstøtteordningen.

Nordic Choice Hotels-sjef Torgeir Silseth er mer avventende.

– Vi venter fortsatt på å se den endelige innretningen av lønnsstøtteordningen, og den siste utviklingen gjør at vi har et håp om at den kan bli forbedret slik at den treffer vår bransje og vårt konsern, skriver Silseth i en e-post til E24.

Han sier at det siste de vil er å permittere.

– Nå har finansministeren mulighet til å rette opp i egen slepphendte håndtering av ordningen og innrette den på en måte som gjør at ansatte kan gå en jul i møte uten en svær klump i magen, skriver den administrerende direktøren.