Utskjelt bunadfirma gikk konkurs – kunder mener de er svindlet

Ektebunad-kunder kan ha tapt titusener etter å ha ventet måneder på bunader som aldri kom. Forbrukerrådet har mottatt over 40 klager og politiet rundt 20 anmeldelser.

HADDE SPART: Minstepensjonist Aaslaug Bekkelund (75) så aldri noe til bunaden hun kjøpte i gave til barnebarnet. Vis mer Nikolaj Blegvad

Publisert: Publisert: 25. juli 2020 07:58

I oktober i fjor bestilte Aaslaug Bekkelund (75) en hardangerbunad fra den nå konkursrammede Raufoss-bedriften Ektebunad. Bunaden skulle være en gave til barnebarnet.

– Jeg er minstepensjonist og hadde spart til denne bunaden, sier hun.

Barnebarnet fikk imidlertid aldri noen bunad i gave fra bestemor. Bekkelund forteller at problemene begynte å melde seg kort tid etter bestilling.

– Det startet med at jeg ble nødt til å sende inn mål fire ganger. Etter hvert fikk jeg ingen svar. Da påsken var over, trodde jeg at jeg ville få kontakt med dem igjen, men jeg hørte ingenting, sier hun.

Bekkelund hadde da først betalt et depositum på 5000 kroner og senere de resterende 24.600.

– Da jeg begynte å lese på nett ble jeg overrasket over å se hvor mange det var som klaget. Det var da det gikk opp for meg at jeg kunne ha blitt svindlet, sier hun.

E24 har til tross for gjentatte forsøk ikke lykkes å komme i kontakt med ekteparet Roger Skjølås og Cecilie Dalseth Skjølås, som sammen drev og eide Ektebunad.

Uvanlig smell

Aaslaug Bekkelund endte opp med å politianmelde Ektebunad. Det samme har omtrent 20 andre gjort, bekrefter politiinspektør Richard Røed ved Innlandet politidistrikt.

Han forteller at politiet nå avventer innberetningen fra bostyrer for å se hva den sier om den økonomiske situasjonen i foretaket.

– Den kan kanskje fortelle oss litt om hvorfor ting er blitt som de er blitt. Har de brukt pengene på seg selv eller har de bare prioritert andre betalinger? Det som i alle fall er på det rene er at det er en del kunder som ikke har fått det selskapet har fått forskuddsbetaling for.

Røed sier det ikke er ofte de får saker av denne typen.

– Det er ganske uvanlig at detaljhandelen går på sånne smeller. Jeg tenker at du bør ha en viss oversikt over hva du kan levere og ikke ta imot penger når du ikke vet at du kan levere en bestilling, sier politiinspektøren.

Forbrukerrådet har på sin side registrert 44 klager på Ektebunad.

De fleste sakene dreier seg om manglende eller svært forsinket levering, herunder også mangelfull levering. Mange av kundene har betalt hele eller deler av kjøpesummen på forhånd, forteller Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet.

Tror ikke kunder får dekning

Tidligere denne måneden ble det åpnet konkurs i Ektebunad AS. I oppbudsbegjæringen er selskapets samlede gjeld opplyst å ligge på 3,2 millioner kroner.

Bostyrer Arne Krokeide sier at det ikke ser ut til å være vesentlige midler i boet og at boomkostningene så langt overstiger det som er kjent av midler.

Det er dårlig nytt for misfornøyde kunder.

– Så langt jeg kan se nå fremstår det som lite sannsynlig at uprioriterte krav, herunder krav fra kunder, vil kunne oppnå noen dekning i boet. Kreditorenes prioritet påvirkes ikke av om fordringen er oppstått ved straffbar handling fra selskapets side, forteller Krokeide.

Aaslaug Bekkelund sier hun nå er redd for at pengene er tapt.

– Jeg skulle gjerne fått dem tilbake og bare glemt hele saken, sier hun.

FRYKTER PENGENE ER TAPT: Aaslaug Bekkelund står langt fra først i køen når konkursboets midler skal fordeles. Vis mer Nikolaj Blegvad

Klarna lover tilbakebetaling

75-åringen betalte via vanlig kontooverføring. Kunder som betalte med kort har større sjanse for å få tilbake pengene sine, forteller Skarderud i Forbrukerrådet.

– De kan rette krav til banken eller kredittyteren gjennom såkalt kortreklamasjon. Ved kortreklamasjon tilbakefører banken beløpet man har rett på når man ikke når frem med et krav mot selger, sier hun.

Ektebunad har hatt et samarbeid med betalingsselskapet Klarna. I Facebook-gruppen «Vi som er lurt av Ektebunad» skriver flere at de nå får penger tilbake.

Markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna Norge forteller at kunder alltid er beskyttet gjennom Klarnas kjøperbeskyttelse dersom noe går galt med kjøpet, slik at de aldri trenger å betale for en vare som ikke er blitt levert.

– I denne saken som alle andre så vil kundene få tilbake alle pengene sine, sier han.

De som ikke betalte med kort har krav til konkursboet som eneste håp. Men som bostyrer Krokeide var inne på, forventningene bør være lave.

– Det er dessverre ofte lite å hente for en vanlig forbruker i konkursbehandlingen, sier Skarderud i Forbrukerrådet.

Nettbutikk er fortsatt oppe og går

Nettsiden til Ektebunad var oppe omtrent to uker etter konkursåpning, men er nå tatt ned.

Sidene til en annen nettbutikk som Roger Skjølås og Cecilie Dalseth Skjølås har stått bak, norsksolvsmie.no, er derimot fremdeles oppe og går - selv om selskapet som denne siden er registrert på også har blitt slått konkurs.

Norsk Sølvsmie selger bunadssølv og har ifølge egne nettsider også et samarbeid med Klarna.

Thomas Elvestad i Klarna Norge svarer det følgende på spørsmål om kundeforholdet med både Ektebunad og selskapet bak Norsk Sølvsmie, NTS Tech, er terminert:

– Vi kan dessverre ikke gå ut og kommentere spesifikke butikker i media, den dialogen må vi ta direkte med butikken. Det vi kan si generelt er at vi stiller høye krav til våre samarbeidspartnere, og vil avslutte forhold der vi ser at en god kundeopplevelse ikke opprettholdes.