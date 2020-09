45.000 falske SMS-meldinger stoppet på ett døgn – Telenor og sikkerhetseksperter advarer

Fire av ti nordmenn har blitt utsatt for svindelforsøk via falske SMS-meldinger, ifølge Norsis.

Telenor, Norsis og Nkom advarer om svært mange svindel-SMS-utsendinger. På bildet vises et svindelforsøk fra 2015, da uærlige aktører utga seg for å sende melding fra Nordea. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 12. september 2020 20:22

37 prosent av alle nordmenn har blitt utsatt for tekstmeldinger fra falske

avsendere i løpet av det siste året.

Det kommer frem av en undersøkelse utført av Yougov på vegne av Norsk senter for informasjonssikring (Norsis).

– Vi må lære oss å ikke stole blindt på hvem som dukker opp som avsender av en

SMS. Altfor få er oppmerksomme på at det er nesten like lett å sende en falsk SMS som en ekte, sier cyberekspert og seniorrådgiver Vidar Sandland i Norsis i en pressemelding.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) opplyser samtidig at Telenor sperret 45.000 svindelrelaterte tekstmeldinger på ett døgn i august.

Ifølge Nkom kan det være ulike svindelteknikker som gjør at meldingen stoppes, hvor falsk avsender, såkalt SMS-spoofing, er en av dem.

– Det er utfordrende. Nkom jobber for at folk skal ha tillit til identifikatorer som

benyttes i elektronisk kommunikasjon, og jobber både nasjonalt og internasjonalt for å redusere SMS-spoofing. De aktørene som driver med dette sitter imidlertid ofte utenfor Norge, sier seniorrådgiver Johannes Vallesverd i Nkom.

previous







fullscreen next 1 av 3

Les også Svindelofre kan få bedre beskyttelse. Tirsdag startet BankID-sak i Høyesterett.

Android mer utsatt

Totalt gikk rundt 20 millioner tekstmeldinger gjennom Telenors system denne ene dagen i august, ifølge Norsis.

De falske tekstmeldingene brukes primært til å fralure mottageren brukernavn, passord eller kredittkortinformasjon.

Både Sandland og Nkoms ekspert mener den høye tilliten vi har til at tekstmeldinger er ekte, gjør at svindel-SMS vil bli stadig vanligere og mer avansert.

– Du kan også bli bedt om å laste ned et program som i verste fall gir de kriminelle full tilgang til kamera, mikrofon, filer og tekstmeldinger. Det er bare fantasien som setter stopper for bruken av dette, sier Sandland.

Han presiserer at nedlasting av denne typen overvåkningsapper i de aller fleste tilfeller er en utfordring knyttet til Android-telefoner. Apples telefoner godtar nemlig ikke nedlasting av apper utenfor deres egen distribusjonsplattform, i motsetning til Android-telefoner.

– Vi ser også mer avansert bruk hvor tekstmeldinger blir brukt som et ledd i sosial manipulering. En falsk tekstmelding som tilsynelatende er fra sjefen sendes til en økonomimedarbeider som bes om å utføre en utbetaling, sier Sandland.

Han viser også til et eksempel der falske tekstmeldinger har blitt brukt til å gi kriminelle fysisk tilgang til en arbeidsplass.

– Personen i resepsjonen fikk beskjed fra en sjef om at noen ville komme og at de skulle slippes inn.

De falske tekstmeldingene spiller ofte på fristelser eller frykt for å få mottageren til å gå på svindelen.

Les på E24+ Er kronen den perfekte sikringen av sparepengene?

Generelt deles SMS-svindel i to kategorier, ifølge Telenor. SMS sendt som forretningstrafikk (såkalt A2P trafikk): Her kan svindlerne, ved å kjøpe SMS -tjenester fra aggregatører, få det til å se ut som SMS-en kommer fra en kjent merkevare (alfanumerisk avsender, for eksempel finn.no eller Netflix). Telenor har de siste årene, etter avtale med firmaer som har fått sitt navn misbrukt i SMS-er, innført begrensninger i hvilke aggregatører som tillates å bruke det aktuelle navnet eller firmaet som avsender. Dette har vært veldig effektivt for de involverte bedriftene, opplyser Telenor. SMS sendt fra norske mobilnummer (såkalt P2P trafikk): Her vil avsender være det norske mobilnummeret og ikke for eksempel finn.no eller Netflix. Innholdet og eventuelle linker i SMS-en vil dog ha samme formål som A2P-meldingene, nemlig å lure deg til å gi fra deg personlige opplysninger (for eksempel påloggingsinformasjon til nettsteder eller kredittkortinformasjon). Det har vært en liten økning i denne typen svindel det siste året sett mot 2019, men det er nærliggende å tro at det er færre som lar seg lure av SMS-er fra et ukjent mobilnummer enn hvis det ser ut som SMS-en kommer fra for eksempel «Netflix», skriver Telenor. Vis mer vg-expand-down

Les også Kripos advarer om ny utpressingsmetode: Truer ledere med torpedobank

Ikke lenken som er farlig

De falske tekstmeldingene kan ha et avsendernummer som du kjenner til, det kan være virksomheter som Helsedirektoratet, en dagligvarekjede, Posten, Skatteetaten eller andre, eventuelt et ukjent mobilnummer.

I motsetning til svindel med e-post er selve lenken i en SMS en såkalt kortlenke som gjør svindelen enda vanskeligere å avsløre.

– Fører du musepekeren over en lenke i en e-post kan du ofte se hele adressen til siden du blir sendt til. I en tekstmelding har du ikke den samme muligheten til dette, forklarer Sandland.

Ifølge seniorrådgiveren i Norsis finnes det egentlig bare én sikker måte å unngå å bli lurt av en falsk SMS.

– Seriøse aktører vil aldri be deg om å betale noe eller oppgi personopplysninger via en lenke i en SMS. Det er også viktig å huske på at det er ikke klikket på lenken som er farlig. Det er når du i etterkant oppgir informasjon eller godtar å laste ned et program at du kan få alvorlige problemer, sier Sandland.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet arrangerer Norsis nå i høst Nasjonal sikkerhetsmåned.

Et mål med kampanjen er at flest mulig norske virksomheter gjennomfører et opplæringsopplegg blant sine ansatte som skal gjøre disse bedre egnet til å verne om arbeidsplassens verdier.

Å gjennomskue et svindelforsøk på e-post eller SMS er et av flere læringspunkter i e-læringskurset.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i uke 26–27 gjennomført til sammen 1507 CAWI-intervjuer i et landsrepresentativt utvalg bestående av personer i alderen 15–74 år

Her kan du lese mer om norsis Nkom SMS Tekstmeldinger Hacking