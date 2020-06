XXL venter solid vekst i kjølvannet av coronapandemien

Stengte treningssentre og karantenetid har gitt sportskjeden kraftig vekst gjennom våren.

Vis mer Pål A. Solheimsnes / E24

Publisert: Oppdatert: 16. juni 2020 08:47 , Publisert: 16. juni 2020 08:08

Sportskjeden XXL venter at inntektene vil ende på mellom 2,75 og 2,85 milliarder kroner i andre kvartal. Det melder selskapet i en markedsoppdatering tirsdag morgen.

Det vil være en oppgang på 25–30 prosent mot samme tid i fjor da inntektene var på 2,18 milliarder kroner.

Den kraftige veksten kommer etter at selskapet har opplevd sterk vekst i alle markeder hvor kjeden er til stede den siste tiden.

«Vår- og sommersesongen har vært sterk for sportsretailmarkedet i Norden etter Covid-19-situasjonen. XXL har sett solid vekst på tvers av kategoriene», skriver XXL i oppdateringen.

Selskapet opplyser samtidig at driftsmarginen (ebitda) ventes å ende på 12,5–13,5 prosent.

XXL understreker at de faktiske inntektene og driftsmarginen kan komme til å avvike fra anslagene som følge av at de to siste ukene av juni er viktige salgsuker for selskapet.

Sportskjeden legger frem det endelige resultatet for andre kvartal 16. juli.

Les også Den nye XXL-sjefen håper hjemmesommer kan bli positivt for sportskjeden

Krisekvartal og permitteringer

Første kvartal i år ble den svakeste starten på et år for XXL noensinne. I de tre første månedene av 2020 tapte selskapet 224 millioner kroner etter skatt. XXL oppga da mangel på en skikkelig vintersesong og coronavirusets herjinger som årsak til krisetallene.

Det hele førte til at selskapet 23. mars varslet at de var nødt til å permittere rundt 1.000 ansatte i Norge og viste til «betydelig fall» i salget. I tillegg til at rundt 450 ble permittert i Finland.

I slutten av mai opplyste selskapet at det ville hente tilbake alle de ansatte i juni.

– Corona-situasjonen er ekstraordinær, men XXL har sett en positiv salgstrend siden første fase av utbruddet i midten av mars 2020, sa XXL-toppsjef Pål Wibe i forbindelse med at selskapet varslet at de permitterte ville komme tilbake.

Han understreket at han var veldig glad for å kunne ønske de ansatte velkommen tilbake.

– Måten våre ansatte har håndtert situasjonen på er svært imponerende og vi er takknemlig for den gode dialogen med vår tillitsvalgte gjennom denne prosessen, sa Wibe.

Les også XXL-permitterte tilbake på jobb i juni

Kraftig børsoppgang

De siste månedene har XXL-aksjen hatt kraftig oppgang på Oslo Børs blant annet etter at permitteringene ble opphevet.

Fra midten av mai har aksjen steget hele 70,74 prosent og ble mandag handlet for 16,75 kroner per aksje. Men oppgangen startet før den tid.

Siden store deler av Norge stengte ned 12. mars har aksjen steget hele 138,57 prosent, etter at en solid nedtur i inngangen av året. Hittil i år er aksjen nå opp nær 17 prosent.