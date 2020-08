Laerdal lander kontrakt på nær en halv milliard

Laerdal Medical har inngått en fem års kontrakt på 46 millioner dollar – 418 millioner kroner – med den største sykehus-kjeden i USA, Veterans Affairs (VA).

Konsernsjef og hovedeier Tore Lærdal og viseadministrerende direktør Alf-Christian Dybdahl i Laerdal Medical demonstrerer her hvordan opplæringsstasjonene virker. Vis mer Pål Christensen

– Dette er den største enkeltkontrakten vår noen gang, sier viseadministrerende direktør Alf-Christian Dybdahl i Laerdal Medical til Aftenbladet/E24.

– Vi er selvsagt svært tilfredse med å få en så betydningsfull og langvarig kontrakt i disse tider. Vi føler oss dessuten sikre på at avtalen vil vare enda lenger enn fem år.

Over 90 prosent av inntektene til Laerdal kommer fra utlandet, og mellom 40 og 50 prosent av dette stammer fra USA.

Soldatenes sykehus

Det er litt av en kontraktspartner Laerdal Medical har i Veterans Affairs (VA). Det dreier seg om det største sykehus-systemet i USA med 170 fullverdige sykehus og over 1200 mindre helseklinikker. Over ni millioner veteraner blir behandlet hvert år, og det arbeider mellom 350.000 og 400.000 helsearbeidere i den offentlige helsegiganten.

Den nye kontrakten gir årlige inntekter på ni millioner dollar eller 82 millioner kroner. Det er selskapet RQI Partners LLC som formelt har inngått kontrakten med sykehuskjeden som altså betjener alle som har tjenestegjort i det amerikanske forsvaret.

Tore Lærdal er her fotografert i produksjonslokalene i Stavanger der de avanserte pasient-simulatorene produseres. Vis mer Jon Ingemundsen

Joint venture

RQI Partners LLC er et joint venture-selskap mellom Laerdal Medical og American Hearth Association (AHA), verdens største hjerteforening. Laerdal eier halvparten av selskapet.

Nå skal Laerdal/AHA sørge for at alle legene og sykepleierne i VA skal kunne gjennomføre akutt gjenoppliving når en pasient får hjertestans. Laerdal sine avanserte dukker plasseres på et rom i sykehuset sammen med en datamaskin. Helsearbeideren bruker kanskje 15 minutter i en ledig stund til å gjennomføre hjertekompresjon og innblåsninger (munn-til-munn) på dukkene. Datamaskinen forteller om det gjøres riktig. Etterpå er legen/sykepleieren sertifisert for livredning de neste tre månedene.

Lærdal AS

Åsmund S. Lærdal (1913-1981) etablerte selskapet i 1940, som barnebokforlag og leketøysprodusent. Spesielt Tomte-bilene i plast ble en stor suksess, med 100 millioner solgte i 100 land. I dag består selskapet av som utvikler, produserer og selger Anne-dukken og gjenopplivingsprogrammene. Selskapet har ca 1500 ansatte hvorav 400 i Stavanger. De kommer fra hele 40 ulike nasjoner. Selskapet har virksomhet i 25 land. Safer driver akuttmedisinsk opplæring og forskning. I 2017 var det 15.000 opplæringsdager i Tanke Svilandsgate der det er bygget opp en realistisk sykehusavdeling for akuttmedisinsk opptrening av helsepersonell. Laerdal Global Health er et non-profit-selskap som er dedikert til å redde liv i lavressurs-land. Driver mye opplæring av fødselshjelpere. Laerdal Foundation ble etablert for å støtte forskning innenfor akuttmedisin. Til nå har fondet støttet 1800 internasjonale forskningsprosjekter med til sammen over 40 millioner dollar. Laerdal Medical AS eies av Lærdal-familien. Tore Lærdal eier vel 30 prosent mens de tre barna Hanne Kristin (født 1976), Jon Åsmund (født 1979) og Ingrid (født 1983) eier 23,3 pst. hver. Vis mer vg-expand-down

Revolusjon

– Vårt system er egentlig en revolusjon innen opplæringen etter hjertestans, sier Dybdahl. - I dag må amerikansk helsepersonell gjennom et to dagers kurs hvert annet år. Med dette nye systemet så dropper vi instruktører samtidig som leger og sykepleiere vedlikeholder det de har lært hver tredje måned. Forskning viser at man raskt glemmer det man har lært på et kurs, kanskje i løpet av tre til seks måneder.

Inntektene til Laerdal Medical kommer gjennom en abonnementsordning. Alt utstyret eies av selskapet og lånes ut til sykehusene, mens sykehuset betaler en fast avgift for hver ansatt som gjennomgår opplæringen.

– Fikk dere denne kontrakten som en følge av Covid-19?

– Nei, dette er resultatet av flere års omstilling til mer digitale produktløsninger. Veterans Affairs er en langvarig samarbeidspartner for oss i andre sammenhenger, og vi har jobbet med denne kontrakten lenge, sier Dybdahl. - Men det er jo slik at dette systemet er blitt enda mer aktuelt nå fordi opplæringen skjer helt uten andre personer tilstede. Det er altså både sikrere mot smitte, billigere og mer effektivt enn klasseromsundervisning.

1.700 på listen

Det finnes ca 5.000 sykehus i USA, og Laerdal har som et ambisiøst mål å få alle som kunder.

– Etter dette har vi avtaler med 1.700 sykehus. Nå når denne store aktøren går for vår løsning, så tror vi at enda flere vil melde sin interesse. Derfor er vi svært glade i dag, sier Dybdahl.

Eier og konsernsjef Tore Lærdal er også storfornøyd med avtalen. Han var svært bekymret for selskapet i april og mai da pandemien raste som verst i Norge og andre land. Laerdal har betydelig virksomhet i mange av de landene som var hardest rammet, og 800 Laerdal-selgere måtte sitte hjemme i stedet for å besøke potensielle kunder.

Tidlig i juni varslet Laerdal Medical at det var aktuelt å innføre firedagersuke for en andel av de ansatte for første gang i historien, men allerede to uker seinere kom det kontrabeskjed: Det blir ingen permitteringer likevel.

Da hadde markedet snudd, og inntektene begynte å komme tilbake til selskapet.

– Jeg er mindre bekymret nå enn jeg var i vår. Vi ser at inntektene har begynt å vende tilbake, sier Tore Lærdal. - Det er likevel slik at 2020 vil bli et svært utfordrende år. Pandemien er fortsatt en stor trussel og vi kan stå overfor en smittebølge nummer to.

Pluss 950 millioner

Selv uten pandemien hadde det vært litt av en bragd å toppe fjorårets regnskap for Laerdal. Konsernet hadde nemlig et rekordoverskudd på 950 millioner kroner i 2019. Overskuddet er på 409 millioner i Laerdal Medical. Lærdal Finans opplevde et ekstraordinært godt resultat på 448 millioner og et annet forvaltningsselskap, Laerdal AS, kunne bokføre en pluss på 150 millioner kroner. Et underskudd på 46 millioner i Laerdal Global Health blir dekket inn av de andre selskapene.

Det er i Lærdal Finans og dels i Laerdal AS at verdipapirene er plassert. De fleste i utenlandske fond, aksjer og obligasjoner, noe i norske selskaper.

