Gucci-eier sikret seg 879.879 kroner i kontantstøtte fra staten

Det er ikke bare restauranteiere og frisører som får hjelp av staten. Det får også selskapet som selger Gucci, Balenciaga og Burberry i Norge.

Det er det danske selskapet Group 88 som har mottatt 879.879 kroner i kontantstøtte under ordningen som bistår selskaper med omsetningsfall knyttet til coronaviruset.

Group 88 har en rekke luksusbutikker i Oslo sentrum – blant annet med rettighetene til Saint Laurent, Gucci, Burberry, Balenciaga, Bottega Veneta, Valentino og Mulberry.

Luksusmerkene i Oslo er svært avhengig av turister, da spesielt asiatiske reisende, som bruker mye penger i hovedstadens mest eksklusive handlegater.

Trodde på worst case på 10 prosent – falt med 56

I mars måned alene hadde luksuskjempen et omsetningsfall fra 7,1 millioner kroner i fjor, til 3,1 millioner kroner i år.

Da E24 snakket med administrerende direktør i Group 88, Thomas Müller, i februar, hadde alvorligheten rundt virusutbruddet ikke nådd næringslivet.

– Et «worst case»-scenario er et fall på opp mot ti prosent i omsetningen frem til slutten av mai i våre butikker, men vår forventning nå er at viruset vil ha en mindre påvirkning frem til mai, sa han til E24 den gangen.

Lite kunne Møller vite at to uker senere ville Norge, og store deler av resten av verden stenge ned reisevirksomheten sin. Nå viser tallene at omsetningsfallet endte på 56,3 prosent i mars måned.

En ting fikk Møller imidlertid helt rett i da han spådde fremtiden i februar:

– Vår forventning er at vi kommer til å mangle noen av våre internasjonale kunder i en periode fremover.

I slutten av mars valgte Group 88 å stenge sine butikker i Oslo, men har nå åpnet igjen med reduserte åpningstider.

Louis Vuitton og Mulberry har også fått støtte

En hel rekke eksklusive klesmerker har fått kontantstøtte fra staten.

Louis Vuitton var et av de første eksklusive merkene som kom inn på listen, og har mottatt 218.294 kroner i kontantstøtte for mars måned.

Luksusmerket Mulberry, hvor den norske virksomheten eies 50/50 av Group 88 og Mulberry Group har fått 100.773 kroner i kontantstøtte.

Det svenske designermerket Acne har mottatt 275.165 kroner i kontantstøtte, etter at omsetningen i mars falt 63,6 prosent.

Detaljhandelsbransjen, som inkluderer klesbutikker er den næringen som har fått nest mest støtte gjennom ordningen – til nå 131,3 millioner kroner. Kun serveringsbransjen har fått mer.

