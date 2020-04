I utlandet får ansatte i dagligvarebransjen corona-bonus – norske kjeder ber ansatte vente

En rekke dagligvarekjemper i utlandet gir ansatte lønnsøkning og bonus for å stå i første linje under coronakrisen. Det er det foreløpig ikke snakk om i Norge. Handel og Kontor sier medlemmene deres er utålmodige og ønsker kompensasjon.

Dagligvarearbeiderne er blant dem som har stått i første rekke under coronakrisen. Så langt har de fått skryt, applaus og pleksiglass som takk for innsatsen, men Handel og Kontor sier mange arbeidere også ønsker en finansiell kompensasjon, slik mange har fått i utlandet. Vis mer Fredrik Refvem

Publisert: Oppdatert: 27. april 2020 18:40 , Publisert: 27. april 2020 18:20

Det har ikke manglet på lovord fra dagligvarekjedene om hvor hardtarbeidende deres ansatte er under virusutbruddet, etter å ha stått i første rekke i snart 1,5 måned.

Også i utlandet har de som jobber i matbutikker fått skryt, men i land som Storbritannia, Canada, USA og Spania har titusenvis av arbeidere også fått en ekstraordinær lønnsøkning eller bonus som følge av den risikable jobben som gjøres.

Til tross for at flere av de norske dagligvarekjedene tjener store penger på krisen, ser det ikke ut til at de ansatte vil merke dette på lønningsslippen med det første, ifølge en gjennomgang E24 har gjort med de største kjedene i landet.

Tidligere i vår skrev E24 at tall fra analysebyrået Nielsen viste en eksplosiv vekst for dagligvarebransjen i lys av coronakrisen

Les også Coronaviruset førte til eksplosiv vekst i dagligvarehandelen

Bonuser og lønnstillegg

For det mangler ikke på eksempler der dagligvarekjeder utenfor Norge kompenserer sine ansatte ekstra for coronainnsatsen:

I Spania fikk de ansatte i supermarkedkjeden Consum i snitt en bonusutbetaling på 283 euro (3.061 kroner) for innsatsen i mars måned.

I Storbritannia ga Marks & Spencer sine satte 15 prosent lønnsøkning fra 5. april til 31. mai. Også dagligvarekjedene Sainsbury, Tesco, Aldi og Morrisons gir sine ansatte ekstra kompensasjon for ulike perioder i mars og april.

I USA får Walmart – og Albertson-ansatte økt timelønnen med to dollar.

I Canada har store dagligvarekonsern som Metro, Loblaws og Empire companies alle gått med på midlertidige lønnsøkninger eller bonusordninger.

Hverken Norgesgruppen, Rema eller Coop har tilbudt eller har planer om å tilby ekstraordinære lønnstillegg for coronakrisen eller andre bonusordninger, hvor på flere av konsernene referer til hovedforhandlingen mellom partene i arbeidslivet – som for øvrig er utsatt.

– Det må bli en diskusjon i arbeidslivet, hvis det kommer et konkret krav må man heller ta stilling til det. Det er den riktigste måten å gjøre dette på, sier Bård Gultvedt, kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen som er landets største dagligvarekonsern og står bak blant annet Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Eierne av Norgesgruppen er Johansson-familien, som er blant Norges rikeste, ifølge Kapitals oversikt.

– Hvorfor er det ikke aktuelt å gjøre som andre aktører internasjonalt har gjort? Har dere sett hva som har blitt gjort i utlandet?

– Vi har sett på hva som gjøres internasjonalt, men da med største fokus på smittevern og sikkerhet. Blant annet ble ideen om oppføringen av 8.000 pleksiglass opprinnelig hentet fra utlandet. Det kan sikkert komme andre diskusjoner etter hvert, men nå handler det om å redusere smitte blant ansatte og kunder, samt sikre vareflyt, sier Gultvedt i Norgesgruppen.

– Ikke overrasket

Rema 1000, med Reitan-familien i ryggen, har ikke diskutert ekstraordinær kompensasjon for sine ansatte som har stått i coronastormen, og kommunikasjonssjef Calle Hägg opplyser til E24 at det heller ikke er aktuelt å snakke om dette før de ordinære lønnsforhandlingene.

Heller ikke Coop har diskutert ekstraordinære bonuser eller lønnsforhøyelser, ifølge kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

Han sier det enkelte deler av Coop-systemet, som er satt sammen av samvirkelag, har gjort det bra under coronakrisen, mens andre butikker på steder som er avhengig av for eksempel hytteturister, har gjort det svakt, og har måtte permittere.

– Det er med andre ord et komplisert bilde, og ekstra kompensasjon til enkelte ansattgrupper har derfor ikke vært diskutert enda.

Dagligvareekspert Erik Fagerlid er ikke overrasket over at norske kjeder ikke har gitt bonuser eller midlertidige lønnsforhøyelser til sine ansatte.

– Det er ikke i retails natur å gi gaver. Det må være en forretningsmessig grunn til å gi slike bonuser. Det kunne vært å holde folk på jobb, men med alle de som er permittert i dag, så bør det ikke være noen mangel på arbeidskraft.

– Men kunne man ikke gitt bonuser som en form for risikotillegg?

– Jo, men igjen så tror jeg tilgangen på folk er så innmari god at jeg ikke tror det ville vært aktuelt, sier Fagerlid som også bemerker at norske butikkansatte som regel har mye bedre lønn enn sine kolleger i utlandet.

Nordmenns handlemønster har for øvrig endret seg raskt under coronakrisen (se graf under).

Handel og kontor: – Våre medlemmer er utålmodige

Handel og Kontor som representerer mange av de ansatte i dagligvarebransjen mener medlemmene deres må kompenseres for den risikoen de utsetter seg for.

– Vi har registrert at svært mange tillitsvalgte har kontaktet oss med ønske om en kompensasjon eller en form for risikotillegg, sier leder i Handel og Kontor, Christopher Beckham.

Han mener norske dagligvarekjeder må forvente å følge etter sine kolleger i utlandet.

– Det er en ting jeg vil være veldig tydelig på. Våre medlemmer har jobbet med samfunnskritisk arbeid, hatt lange dager og vært utsatt for høy smitterisiko. Selvfølgelig mener vi at dette må kompenseres. Våre tillitsvalgte er utålmodige, og det skulle bare mangle.

Beckham mener også at det er viktig at denne kompensasjonen diskuteres i hovedforhandlingene slik at det blir likt for alle i næringen. Forhandlingene skal i utgangspunktet starte opp den 25. august.

– Om handelsbransjen i år skulle gå til streik, er jeg sikker på at folket hadde gitt oss støtte i det, da man virkelig har sett viktigheten av denne arbeidsgruppen, sier HK-toppen.

I tillegg har Handel og Kontor sendt brev til Arbeids- og sosialdepartementet med krav om at også arbeidere fra varehandelen inkluderes i forskriften om yrkesskadeforsikring som i forbindelse med coronautbruddet ble utvidet til og også gjelde epidemiske sykdommer.