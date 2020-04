Erna Solberg møter næringslivet for å diskutere viruskrisen

Statsminister Erna Solberg leder mandag et møte med et utvalg parter i næringslivet, som skal komme med innspill om veien ut av viruskrisen.

Publisert: Oppdatert: 20. april 2020 12:26 , Publisert: 20. april 2020 11:18

Mandag har statsministeren, sammen med næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deltatt i et innspillsmøte med NHO og LO.

– Det er slik at vi har satt i gang kraftige pakker, men vi vet også at tempoet for hvordan vi kommer ut av krisen vil være ulike i ulike deler av arbeidslivet, sier statsministeren på en pressebrifing etter møtet.

– Nå som lønnsoppgjøret er utsatt, og når situasjonen er så vanskelige for partene i arbeidslivet, så opplevde jeg en samstemthet rundt hvor viktig det er at frontfagsmodellen fortsatt holder, fortsatte hun.

– Utålmodighet etter å komme i gang

Næringsminister Iselin Nybø sier på pressekonferansen at viruskrisen har vist hvor viktig næringsliv er for lokalsamfunnene.

– Krisetider gir oss også noen muligheter, og mulighetene vi har var en del av diskusjonen i dag. Denne krisen har vist hvor viktig næringslivet er for folk og for lokalsamfunn. Det er viktig at det private næringslivet skal fortsette å ha den rollen fremover, sa Nybø.

NHO-leder Ole Erik Almlid beskrev en «alvorstung forsamling» som deltok på dagens møte.

– Fra vårt ståsted er det veldig utålmodighet etter å komme i gang, sa Almlid.

Fremover skal partene samarbeide med å fortsette gradvis å åpne opp, mens man retter seg etter smitteverntiltak, fortsatte Almlid.

– De tiltakene vi har må virke for at vi får de sunne bedriftene igjennom, fastslo NHO-lederen, og understreket:

– Det verdensmesterskapet vi har i grønn omstilling og det grønne skiftet, det er ikke avlyst.

Vil øke permitteringsperioden

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen understreket at det ikke er sikkert at alle de som er permittert har en jobb å komme tilbake til etter krisen.

– Det kan hende at enkelte arbeidsplasser dessverre blir borte. Det betyr at vi må ha hovedfokus på å skape nye jobber, og å sikre at arbeidsledigheten ikke blir vedvarende høy, sier Gabrielsen

– Vi må belage oss på å ha en lengre permitteringsperiode enn det vi har i dag. Vi mener vi må øke permitteringsperioden til 52 uker, legger han til.

Fortsetter møter

Regjeringen har tidligere varslet at de skal invitere til en rekke møter med ulike næringer for å få innspill til hvordan Norge skal komme seg ut av viruskrisen på best mulig måte.

Det første møtet foregår i dag, mandag, der regjeringens kontaktutvalg møter partene i arbeidslivet.

Dagens møte foregår på Statsministerens kontor, men de øvrige møtene skal foregå via videokonferanse.

− Vi er i ferd med å stabilisere oss og nå står vi foran den største jobben; hvordan få folk tilbake i jobb og bygge konkurransekraft etter hvert som krisen avtar. Derfor ønsker vi å få innspill fra ulike sektorer og næringer, sa statsminister Erna Solberg i en uttalelse søndag.