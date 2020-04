Norrøna-eier mener gårdeierne må bidra: – Alle må være med og blø

Norrøna-toppen venter utålmodig på flere konkrete tiltak fra regjeringen. Han sier coronakrisen viser hvem som er gode partnere og hvem som ikke stiller opp.

Jørgen Jørgensen, eier og daglig leder i Norrøna, er svært bekymret for sports- og motebransjens fremtid om det ikke kommer gode redningspakker fra regjeringen på plass. Vis mer Parsa, Javad

1. april 2020

– Vi hører jo at regjeringen skal ta vare på oss, men for meg er det veldig uklart hva som egentlig kommer, sier Jørgen Jørgensen, som eier og leder friluftsklærprodusenten Norrøna.

– Både for meg personlig og andre bedriftsledere er denne usikkerheten utrolig slitsom, sier han.

I Norge er butikkene hans fortsatt åpne, men omsetningen er halvert. I Alpene og lenger sør i Europa er utsalgsstedene stengt.

Jørgensen har prøvd å tolke det som kommer fra regjeringen av redningspakker, men har ikke klart å finne ut av om de faktisk vil få hjelp. Han er likevel tydelig på at Norrøna, med lite gjeld og solid egenkapital ikke er selskapet som trenger redningspakkene mest.

Tirsdag ble det klart at det kommer en kontantstøtte på anslagsvis 50 milliarder kroner til de som er hardest rammet av virusutbruddet og nedstengningen som etterfulgte. Nøyaktig hvem dette gjelder er fremdeles usikkert.

– Vi snakker mye om hva vi skal gjøre etter oljen. Det er få andre norske bransjer innen konsumentvarer som eksporterer så mye som sports- og motebransjen, det mener jeg politikerne må huske på. Vi har lyktes med noe ikke mange andre norske bransjer har klart. Å eksportere noe annet enn råvarer.

Nærmere halvparten av Norrønas omsetning kommer fra utlandet.

– Alle må være med og blø

De største norske gårdeierne, med enkelte unntak, har så langt ikke gjort annet enn å skyve på leien for deres leietagere.

Norges største kjøpesentereier, Thon Eiendom, har så langt bare utsatt leien. Det samme gjelder Citycon som er landets nest største kjøpesenterkjede.

I den spesielle situasjonen man står i mener, Jørgensen at absolutt alle aktører må ta sin del av nedturen – også gårdeierne og leverandørene.

– Jeg mener alle i verdikjeden må være med og blø. En del store leverandører kjører corporate policy, og tar ikke høyde for den spesielle situasjonen. Man lærer fort hvilke av dine leverandører, gårdeiere og retailere som i denne situasjonen er de sanne partnerne, noe man vil merke seg for fremtiden når dette er over.

– Hvordan er deres gårdeiere?

– Det er noen som er konstruktive, men det å flytte på husleien i tre måneder gjør egentlig lite for oss, vi må få kostnadsnivået ned. Får man flyttet leien ett år, så begynner det å hjelpe, sier Jørgensen som mener at leien burde bli justert ned for en periode.

– Tror du gårdeierne vil gi etter og kutte deler av leien?

– Jeg håper virkelig det!

Rødts leder Bjørnar Moxnes mener gårdeierne bør halvere leien i månedene coronaviruset lammer Norge. En av Oslos store gårdeiere, Carl Erik Krefting, uttalte denne uken til bransjebladet Næringseiendom at en halvering av leieinntektene vil føre til en ny finanskrise.

To svarte svaner

– Spørsmålet nå er hvor mye svakere 2020 blir enn 2019. Er det 20 prosent ned fra i fjor, er det 40, eller blir det mer? Det er det vi jobber med å finne ut av, sier Jørgensen om arbeidet som foregår i Norrøna-ledelsen akkurat nå.

Samtidig som man kutter kostnader – stresstester man selskapet for å se hvor mye omsetningen kan synke for at man unngår å gå med underskudd. Frem til nå har kun tre ansatte blitt permittert. Det i en bransje hvor tusenvis har blitt permittert de siste ukene (se oversikt i bunnen).

Mest av alt er Jørgensen redd for sportsbransjen han er en del av, hvor heftig priskrig, dårlige værsesonger og svak krone har skapt store utfordringer for mange av aktørene. Tidligere i år gikk Gresvig konkurs.

– Sportsbransjen var jo ikke akkurat i tipp topp tilstand før coronakrisen, men corona og rekordsvak kronekurs er to svarte svaner på toppen av hverandre. Det er den mest krevende situasjon for bransjen noensinne.

Entusiasmen hos Norrøna var stor da selskapet tidligere i vinter lanserte at de starter reiseselskap for å ta kundene sine til norske fjorder og fjelltopper.

Timingen kunne ikke ha vært verre.

Nå er alt satt på pause inntil videre, og alle reiser som er solgt returneres. Jørgensen håper at det blir mulig å selge noen turer til nordmenn som vil feriere i Norge i sommer, men tør ikke å håpe på for mye helt enda.

– Forskuddsskatt lite hensiktsmessig

– Den norske delen av Norrøna genererer for eksempel 125 millioner til staten. Det å betale forskuddsskatt av verdier og overskudd som kommer til å bli mye lavere, er jo for eksempel helt lite hensiktsmessig å betale i en slik situasjon, sier Jørgensen som et tiltak han mener virkelig vil hjelpe handelsbedriftene.

Han mener også fjerning arbeidsgiveravgiften i en kort periode hadde vært på sin plass, og ikke bare en justering med fire prosentpoeng som Stortinget har gått inn for.

Samtidig tar Norrøna-toppen opp en kjepphest som klesbransjen har rettet oppmerksomheten mot i mange år.

– Fjerning av toll på handelsvarer som tekstil, hadde jo vært et hensiktsmessig grep nå. Ja, det er å gi penger til bedrifter, men det kommer AS Norge til å få tilbake når de kan være lønnsomme igjen og lage arbeidsplasser.