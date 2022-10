Norwegian vant flykonkurranse, men ingen andre var nominert

«Hurra, vi har blitt tildelt prisen for det beste lavprisflyselskapet i Nord-Europa,» skrev Norwegian på Instagram denne uken. Men det viser seg at de var den eneste deltageren.

Norwegian har vunnet flere prestisjefylte priser fra World Travel Awards, inkludert prisen for beste lavprisselskapet på langdistanse fra 2015 til og med 2019.

Prisen ble vunnet i sammenheng med Word Travel Awards, som er en prestisjefylt kåring, og ofte omtalt som reiselivets Oscar-utdeling, skriver Flysmart24.

Bransjemagasinet har kontaktet arrangøren av prisutdelingen, Skytrax, som kunne bekrefte at Norwegian var den neste deltageren i kategorien.

Kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Eline Hyggen Skari, sier til E24 at hun ikke var bekjent at de var eneste deltager i kategorien da Norwegian feiret prisseieren på sosiale medier.

Imidlertid er hun stolt over å ha blitt stemt frem av kundene, og understreker at man ikke betaler for å være med i konkurransen og at det er Skytrax som har ansvaret.

– Vi har vært med i mange år og er glad for at vi kåret som beste lavprisselskap i Nord-Europa, sammen med å bli stemt frem til 7. beste lavprisselskap i Europa.

På toppen av medaljeplattformen står Ryanair.

Flysmart24 skriver at prisen skal deles ut i kveld, på en storstilt og påkostet gallamiddag i Palma på Mallorca.

Trond Blindheim ved institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania, sier til magasinet at konkurransen burde vært kansellert, fordi det ikke er en prestasjon å vinne bestepris i en konkurranse hvor det ikke er noen å konkurrere mot.

– Det er bare oppblåst selvskryt, sier han.