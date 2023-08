Makroøkonom etter boligtallene: – Korreksjonen er i gang

Rentene begynner å merkes for de fleste, mener makroøkonom.

Marte Herje Strømme, makroøkonom i Prognosesenteret.

– Det er ingen overraskelse at prisene falt nominelt, sier makroøkonom Marte Herje Strømme i Prognosesenteret.

Torsdag kom ny boligprisfasit fra Eiendom Norge. Det viste at landets bruktboliger falt 1,1 prosent i pris i juli.

Men mens det ble et sesongkorrigert fall i forrige måned, økte de sesongkorrigerte prisene med 0,2 prosent denne måneden. På forhånd hadde DNB Eiendom ventet det motsatte.

– Prisene skal falle ganske mye i juli for at det skal gi utslag på de sesongjusterte tallene, sier Strømme.

– Korreksjonen er i gang

Så langt i år har boligprisene steget med 5,2 prosent. Men sommerens prisfall kommer trolig til å fortsette, ifølge økonomen.

Utover høsten tror Strømme at trenden blir en litt sterkere nedgang enn det som er normalt for sesongen, slik at store deler av årets oppgang blir visket vekk.

– Rentene begynner å merkes for de fleste nå. Korreksjonen er i gang, sier hun.

Noe boligpriskrakk ser hun imidlertid ikke for seg.

– Til det er arbeidsmarkedet for sterkt.

– Må ha litt is i magen

Sjeføkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken kommenterer at boligprisene holder seg ganske bra, samtidig som hun påpeker at juli-tallene ikke bør ilegges for stor viktighet.

Juli er generelt en måned med få omsetninger og lite aktivitet, noe som kan føre til store variasjoner i prisutviklingen.

I mai og juni var det omsatt rundt 10–11.000 enheter i måneden, mens i juli har det i gjennomsnitt blitt omsatt rundt 5.000 boliger de siste fem årene.

– Dette vil nok ikke endre Norges Banks renteplaner, men jeg blir overrasket om vi får et sterkt boligmarked til høsten. Da vil vi tydeligere se at markedet kjøler seg ned, sier Midtgaard.

Sjeføkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Man skulle trodd at boligprisene skulle dempe seg ytterligere med alle rentehevingene, påpeker hun.

– Vi må nok ha litt is i magen og vente til høsten for å se effekten av de økte rentene. Det er mange boliger som ikke blir solgt, som ikke er synlig tallene til Eiendom Norge.

Hva som blir rentetoppen og når Norges Bank kommer dit, er det som blir avgjørende for den videre utviklingen, påpeker Strømme i Prognosesenteret. Rentemarkedet venter nå en topp på 4,5 prosent.

Også utviklingen på arbeidsmarkedet blir utslagsgivende.

– Om arbeidsledigheten innenfor flere næringer tiltar utover høsten, vil det kunne påvirke boligmarkedet ved at det blir færre deltakere i budrunder.

Oslo-prisene stiger

Det var store regionale forskjeller i boligprisutviklingen i juli.

I Bergen og Trondheim falt prisene med henholdsvis 3,1 og 2,3 prosent. I Oslo økte de imidlertid med 0,7 prosent.

Marte Herje Strømme sier at hovedstaden har en tendens til stadig å overraske på oppsiden.

– Det er mye som tilsier at Oslo burde vært mer rentesensitivt og reagert mer negativt på høyere renter, men enn så lenge synes det som at den lave tilgangen på boliger er med på å opprettholde en sterk prisutvikling.

Det er nettopp Oslo som trekker opp landsgjennomsnittet, påpeker administrerende direktør Carl O. Geving i Norsk Eiendomsmeglerforbund.

– Vi forventer at denne effekten vil vedvare ut august, og kanskje trekke ut i september før prisutviklingen svekkes, sier meglertoppen.

Leder for Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving

Han sier at markant høyere renter først og fremst bidrar til lavere totalomsetning. Omsetningen av nye boliger faller mer enn brukte boliger, som er det Eiendom Norge fører statistikk over, påpeker han.

– Så lenge forbrukernes tillit til bruktboligmarkedet er høy og boligbehovet ikke er mettet, tror vi ikke på en større oppbremsing i bruktmarkedet. Det er mer sannsynlig at vi får en relativt normal sesongkorreksjon av prisene på senhøsten, sier meglertoppen.