Superoptimistisk SAS lover rekordresultat om tre år

SAS lover å tjene mye mer penger i 2026 enn flyselskapet noen gang har gjort før. Dagens 23.000 norske småaksjonærer inviteres ikke med på den reisen.

SAS’ konsernsjef Anko van der Werff er skikkelig på selgeren når han nå skal lokke nye investorer til flyselskapet.

SAS er for tiden under såkalt konkursbeskyttelse i USA. Selskapet ba om en slik beskyttelse, som kalles Chapter 11, for å unngå å bli slått konkurs i fjor sommer.

De siste månedene har flyselskapet kvittet seg med både fly, dyre leasingavtaler og gjeld for milliarder av kroner.

Nå er selskapet klar for å hente inn friske penger for å komme seg ut av konkursbeskyttelsen og tilbake i ordinær drift i høst.

Da må SAS’ konsernsjef Anko van der Werff selge inn en det som kalles for en «veksthistorie» til aksjemarkedet. Noe han til de grader nå gjør:

Skal tjene 5–6 miliarder kroner

SAS lover nye investorer:

Å skape driftsinntekter på 58 milliarder svenske kroner i 2026. Det blir i så fall nær en dobling sammenlignet med inntektene i 2022.

Å tjene 5–6 milliarder svenske kroner før skatt i 2026. Det er mye mer enn SAS noen gang har klart å tjene på ett år noen gang før. Det beste året hittil var helt tilbake i 1998 med 2,8 millarder kroner i resultat før skatt.

Å være netto gjeldfri i 2026. Det betyr at kontantbeholdningen da skal være større en rentebærende gjeld. Til sammenligning var netto gjelden på svimlende 34 milliarder svenske kroner så sent som ved utgangen oktober i fjor høst.

1 svensk krone tilsvarer nå nokså nøyaktig 1 norsk krone.

Vil hente mindre penger?

– Vi kommer til å innlede en konkurranseutsatt og bred prosess for å skaffe kapital, sier van der Werff i en pressemelding.

Hvis kapitalmarkedet tror på den nederlandske konsernsjefens optimistiske prognoser, bør det ikke blir for vanskelig for SAS å skaffe de nye pengene.

SAS har tidligere sagt at selskapet minst vil hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i frisk egenkapital. Men i pressemeldingen skjærtorsdag heter det at beløpet kan bli et annet.

Det kommer både an på hvor godt man lykkes med å hente penger og på utviklingen i selskapets likviditet, dets evne til å betale løpende forpliktelse, heter det.

Ifølge SAS melder utvikler likviditeten seg mye bedre enn ventet. Det kan bety at SAS vil hente inn mindre penger enn før varslet. Men SAS vil ikke kommentere noe rundt dette.

De nye prognosene for 2026 er kraftig oppjusterte sammenlignet med hva de var for bare kort tid siden:

Ikke plass til dagens aksjonærer

SAS lover en brå opptur for de som vil bli med på ferden videre. Men gaten er i ferd med å stenges helt for dagens aksjonærer. Blant disse er rundt 23.000 norske småaksjonærer.

SAS skriver i den ferske pressemeldingen at det blir liten dekning for usikrede kreditorer og liten eller ingen dekning av kravene fra kreditorer som har gitt SAS det som kalles hybridkapital. Det siste er en blanding av gjeld og egenkapital.

Dermed blir det heller ingenting, eller bare små smuler, igjen til aksjonærene. For i Chapter 11, konkursprosessen SAS nå kjører i USA, stiller aksjonærene aller bakerst i køen. De er den minst prioriterte interessegruppen.

– På nåværende tidspunkt er forventningen at det vil være ingen eller svært små verdier igjen for eksisterende aksjonærer etter at selskapets prosess med restrukturering er fullført, skriver SAS.

Det trolig beste som dagens aksjonærene kan håpe på, å få stå langt fremme i køen til å få kjøpe aksjer i nye SAS.

Til tross for nok en nedslående nyhet for aksjonærene, falt ikke SAS-aksjen mye på Stockholmsbørsen torsdag formiddag. Der var aksjen ned bare 1,2 prosent. Oslo Børs er stengt frem til tirsdag morgen.