Obos-prisene steg i august

Boligprisene har en tendens til å stige i august og årets måned var ikke et unntak, ifølge ferske Obos-tall. Selv om oppgangen er litt mindre enn tidligere år, holder etterspørselen seg bra, bemerker sjeføkonom.

Prisen på OBOS-boliger i Oslo steg i august. Her fra Nordre Åsen borettslag i Oslo.

Prisene på brukte Obos-boliger i Oslo steg med 1,3 prosent i august, viser ferske tall. Så langt i år har Obos-prisene steget med 11,8 prosent i hovedstaden.

Denne statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

På landsbasis gikk Obos-prisene opp med 1,6 prosent samme måned, og har dermed steget 7,1 prosent hittil i år.

Boligprisene stiger vanligvis i august, bemerker Obos’ sjeføkonom.

– Men prisoppgangen var mindre enn tidligere år. Etterspørselen holder seg imidlertid bra oppe og omsetningstiden er kort. Dette til tross for renteoppgang og økte levekostnader, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Fortsatt lavt tilbud i Oslo

Prisoppgangen kommer også etter en utflating i Oslo gjennom sommeren.

– Antallet omsetninger i Oslo i august var tilbake til det normale etter at det ble solgt svært få boliger i juli. Dette tyder på at det er blitt lagt ut flere boliger til salgs og at kjøperne har fått noe mer å velge i, men tilbudet er fortsatt lavt, sier Monsvold.

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i Obos Eiendomsmeglere, tror få leiligheter i markedet er hovedgrunnen til at prisene steg i august.

– Vi spådde selgers marked i august og fikk det. Tilbudssiden er lav, og dette presser prisene opp. Samtidig hadde vi en økning i antallet oppdrag på 15 prosent målt mot august i fjor, noe som kan indikere en økning i volum til markedet.

Tror på prisnedgang i høst

Fremover venter hun at boligprisene vil dempe seg, mens renteoppgang og kraftig prisvekst påvirker folks kjøpekraft.

– Sterkt arbeidsmarked, økt lønnsvekst og befolkningsøkning trekker i motsatt retning. I Oslo-området spesielt, vil lavt nyboligtilbud gjøre at en eventuell prisnedgang sannsynligvis blir liten, sier Monsvold.

– Vi venter at prisene kan falle noe utover høsten, og kanskje noe mer enn det som er vanlig sesongmønster. Neste år tror vi på en relativt flat prisutvikling.