Analyseselskap: Norske bedrifter har aldri vært mer lønnsomme

Norsk næringsliv klarte å holde kostnadsveksten nede etter første pandemiår, viser en stor analyse fra Dun & Bradstreet. De kraftige grepene Den Glade Gris måtte ta, tjener nå restauranten vel.

KUTTET UT OG NED: Den Glade Gris har kvittet seg med den tidkrevende kaffelattemaskinen og kuttet ned på ølsortimentet. Det sparer dem tid og penger, og ifølge eier Even Hegbom er salget vel så bra som før.

– Det å kjenne på den smerten tvang oss til å tenke nytt og kreativt. For oss var det veldig nyttig. Men jeg har jo kolleger som det ikke har gått like bra for, sier Even Hegbom.

Sammen med kona Kjellaug eier og driver han Den Glade Gris. Oslo-restauranten er et eksempel på at det tross alt gikk ganske bra med norsk næringsliv gjennom pandemien.

Faktisk har det sannsynligvis aldri gått bedre, ifølge Dun & Bradstreet.

Siden 2012 har data- og analyseselskapet gjennomført omfattende analyser av årsregnskapene til norske aksjeselskaper.

2021-fasiten er nå klar. Den viser en rekke rekorder:

Overskuddet har aldri vært høyere, det har aldri blitt utbetalt mer i utbytte og soliditeten er rekordsterk.

– Selv om vi bare har utført analysen av AS Norge-tallene i ni år, er jeg rimelig sikker på at det aldri har vært mer lønnsomt å drive aksjeselskap i Norge enn i 2021. Det er et stort paradoks, fordi vi alle vel trodde på dommedag for næringslivet når pandemien satte inn, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Om AS Norge-analysen Data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet (tidligere Bisnode) har analysert regnskapene til 143.369 aksjeselskaper med omsetning på over en million kroner. Analysen er basert på regnskapene for 2021 som i år hadde forsinket frist for levering til 30. september. Dun & Bradstreet kaller dette AS Norge-tallene fordi det er en slags fasit på hvordan det har gått i et samlet næringsliv ved siste avlagte årsregnskap. Vis mer

– Vi lærte av å ha det vondt

Også 2020-analysen viste jubeltall for norsk næringsliv, tross pandemi.

Som følge av ekstreme kostnadskutt, bykset resultatgraden resultatgradenEt måltall som viser hvor mye av omsetningen man sitter igjen med på bunnlinjen. Det er mer imponerende å ha et overskudd på 100 kroner om man omsetter for 1000 kroner enn om man omsetter for 10.000 kroner. i været. Og i fjor bare fortsatte det.

Bransjen som skiller seg ut med sterkest økning, er overnatting og servering.

– De fikk en oppgang i inntekter og samtidig en lavere økning i kostnadene. Den overraskende høye inntjeningen skyldes svært lave kostnader i 2021, men det var nok også den bransjen som fikk mest coronastøtte, bortsett fra kulturnæringene, sier Melhus.

Nettopp dette ser man også i Den Glade Gris’ regnskap.

– Først greide vi å kutte kostnadene helt inn til benet. Det innebar at vi som eiere måtte jobbe veldig mye selv. Kona mi jobbet 350 timer enkelte måneder, sier Even Hegbom.

DRIVER SAMMEN: Den Glade Gris drives av ekteparet Kjellaug og Even Hegbom. Til tross for prisgalopp i 2022, venter restauranten å øke overskuddet med 20 prosent i år.

– Det har fortsatt til dels også i år, først på grunn av mangel på mannskap. I tillegg har vi kortet noe ned på åpningstidene, kuttet ned menyen litt og fått flere automatiserte og digitaliserte løsninger. Og på den andre siden har vi økt prisene tre ganger.

– Vil du si at pandemien har gjort dere godt?

– Vi lærte av å ha det vondt. Hvis man er sulten er det utrolig hvor hardt man leter etter noe å spise. Så det vi gjorde var at vi selv gikk inn og tok noen skikkelige krafttak og fikk god oversikt over bedriften. Det sørget for at vi fikk et enda bedre forhold til leverandørene våre og at vi lærte hvor vi kunne knipe inn en halvtime her og der, blant annet.

Hegbom nevner kaffelattemaskinen de har kastet ut som et eksempel på vellykkede prioriteringer. Det var en avansert maskin som det nærmest var nødvendig å ha en egen person til å operere.

– Nå tilbyr vi kun god gammeldags kaffe og sparer masse arbeid. Men likevel har vi opprettholdt kaffeinntektene.

Mer solide bedrifter

Etter to år med høy lønnsomhet er det sannsynlig at 2022 gir et resultatfall, tror Melhus i Dun & Bradstreet.

– For det første sliter mange med de skyhøye strømprisene, men også økte innkjøpskostnader, høyere renter og økte skatter. Våre månedlige analyser av konkurstallene viser også at langt flere går over ende nå enn i 2021, sier hun.

Analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Konkurstallene er imidlertid fremdeles langt unna 2019-nivå, det som ble et år med rekordmange selskapskollapser. Og ifølge Dun & Bradstreet har norske bedrifter aldri vært mer solide enn nå, målt ved egenkapitalandel egenkapitalandelEgenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egne midler..

– At bedriftene beholder egenkapitalen i bedriften i stedet for å ta utbytte vil være naturlig i usikre tider, sier Melhus.

Utbytteoversikten fra i fjor viser en kraftig økning i kroner, opp 36 prosent fra 2020, men som andel av årsresultatet har ikke utbetalingen til eierne vært lavere siden 2017.

– Dette viser at bedriftseierne har vist ansvarlighet og ikke har ønsket å tømme bedriftene for egenkapital i usikre tider, på tross av økt utbytteskatt, sier Melhus.

Kriser tvinger frem omstilling

Pandemien ble ikke den økonomiske katastrofen man hadde sett for seg, oppsummerer NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Han synes samtidig det er vanskelig å svare på hvor næringslivet hadde vært nå om vi ikke hadde gått gjennom den perioden.

– Vi hadde antagelig nærmet oss en overopphetet økonomi av andre grunner, som følge av et mer tradisjonelt konjunkturforløp, sier han.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Dørum påpeker at enkelte prosesser har blitt akselerert som følge av pandemien, som å ta i bruk flere digitale løsninger og kutt i reiseutgifter.

– En krise, uansett årsak, tvinger frem omstilling, slik at bare de smarteste overlever. Men konkursomfanget har vært veldig lavt de siste årene, så vi kan ikke si at omstillingstempoet har økt.

– Det er vel ikke sannsynlig at næringslivets lønnsomhet øker ytterligere i år?

– Vi har ikke løpende resultatrapportering fra bedriftene, men flertallet av bedrifter har gjennom året gått fra å forvente resultatbedring neste seks måneder til å vente seg forverring. Noe henger sammen med svakere markedsutvikling, men mye handler om økte kostnader. Så den økte egenkapitalen kommer nok godt med.

