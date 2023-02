Ekspert tror konkurrentene følger Kiwi: – Dette kan de ikke leve med

Glemte du å ta storhandelen før prishoppet onsdag? Fortvil ikke.

PRISKRIG: Kiwi holdt igjen bykset, mens de andre lavprisbutikkene økte prisene over natten. Men det kan endre seg lynraskt.

To av lavpriskjedene la på matprisene rundt 10 prosent over natten, viser VG og E24s handlevogn. Kiwis priser er uendret.

Ett av prissjokkene var Zalo, som over natten økte med 43 prosent på Coop Extra.

Det enkle svaret på hvor du handler billigst i dag, er Kiwi. Men nettopp fordi Kiwi valgte ikke å øke prisene, må konkurrentene vurdere å sette ned prisene de og:

– Hvis Kiwi ikke tar noe av prisen opp på et par dager, kjører de andre kjedene ned prisene igjen. Det er ingen av dem som kan ligge over Kiwi i lang tid, sier NHH-professor Øystein Foros til VG.

Han begrunner med at både Coop Extra og Rema hevder at de skal ha de billigste prisene. Er de ikke like billigere som Kiwi, går det på troverdigheten løs.

– Så hvis noen vil ta ukehandelen på Rema i dag?

– Da ville jeg avventet.

NHH: Professor Øystein Foros følger matvarebransjen tett.

Sender ut prisjegere

To ganger i året – 1. februar og 1. juli – justeres prisene fra leverandørene til dagligvarekjedene. Det kalles også «prisvinduer». Ofte er det ganske forutsigbart at butikkene øker prisene enten før eller på den datoen. Men i år har altså Kiwi tatt en uventet finte.

Det kan føre til fallende priser hos Kiwis lavpriskonkurrenter:

– De vil følge med ekstremt mye nå på hva Kiwi gjør. Men er det riktig at økningene i innkjøpsprisene er på nivået rundt 5–10 prosent, kan jeg ikke se at noen av kjedene har mulighet til ikke å øke prisene etter hvert.

– Vi må anstrenge oss det vi kan for å være konkurransedyktige, men slik situasjonen er nå, er det ekstremt krevende, sa kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop til E24 onsdag formiddag.

NRK skrev torsdag morgen at de så prisjegere som ventet utenfor butikken i Oslo.

Prisjegere er sendt ut fra konkurrerende butikkjeder for å sammenligne priser.

Da går de rundt med en skanner eller har den montert på selve mobiltelefonen sin, forklarer Foros.

– Jeg observerte selv en prisjeger på Rema Torshov sist fredag. Da går de og samler inn prisene og sender inn til de som setter prisene hos dagligvarekjedene.

– Ekstremt

Det er knallhard konkurranse mellom de tre dagligvare-kjempene Kiwi, Rema og Coop. Når en av dem tar et uventet grep, som Kiwi gjorde onsdag, jobbes det for fullt hos konkurrentene for å finne ut hvordan de skal reagere.

– Det er et uoversiktlig bilde nå, istemmer Ivar Pettersen, som har fulgt matbransjen i en flere tiår.

En økning på 10 prosent hos Rema og Coop hadde han forventet og fryktet.

– Dette er ekstremt på en hel matkurv. Så ser vi effekten av at Kiwi har kjørt en annen policy.

– Hva gjør Kiwis konkurrenter akkurat nå?

– Nå vurderer de veldig sterkt om de skal sette ned prisene. Dette er jo på en måte å slå bena under budskapet Coop Extra har prøvd å fortelle oss («gjør det billig!»). Så nå må de vurdere om de skal følge Kiwi.

Det tror han kommer til å skje:

– Jeg tror konkurrentene kommer til å gjøre det, for ellers blir dette blir for dyrt. De tåler ikke mange oppslag av denne typen. Dette kan de ikke leve med. Det store spørsmålet er ikke hundrelappen som skiller handlekurvene, men å være troverdige på at de kjemper for lavere priser.

– Kan det skje at de setter ned prisene allerede de neste timene?

– Det kan de gjøre, men det er nok krevende for Rema fordi de har selvstendige kjøpmenn som eier butikkene.

Hos Extra har de nok full styringsevne sentralt, og kan dermed enklere sette ned prisene på alle butikker, sier han.

Dagligvare-ekspert Odd Gisholt tror også konkurransen kommer til å tilspisse seg de neste dagene. Det er godt nytt for deg.

– Her blir det et bikkjeslagsmål. Extra påstår at de er billigst på landsbasis. Men med de prisøkningene vi hører om, så er jo det katastrofalt, jeg skjønner ikke at de tør. Så kan øker prisene på Rema 1000 med 9 prosent. Og det er jo litt overraskende, for de sier i sine annonser at de alltid er billigst.

– Hvis man nå følger litt med og ser på tilbudene som er der – og som kommer til å komme – tror jeg kundene blir fornøyde.

Til info: Foros har gjort rådgivningsoppdrag for Oda og Rema 1000.