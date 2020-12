Hareide etter Wizz Air-møte: – Jeg snakket som Harald Eia

Torsdag møttes representanter for Wizz Air, næringsminister Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide. Møtet var preget av at statsrådene forklarte grunnleggende prinsipper ved norsk arbeidskultur.

Publisert: Oppdatert: 3. desember 2020 17:41 , Publisert: 3. desember 2020 17:07

– Jeg følte jeg snakket som Harald Eia når han forklarer den norske modellen, sier Knut Arild Hareide etter det digitale møtet med det ungarske flyselskapet.

Siden flyselskapet varslet de ville etablere seg i det norske innenriksmarkedet i starten av oktober har politikere og fagforeninger uttalt seg kritisk til selskapets driftsmodell og ansattes manglende rettigheter.

Etter etableringen sa selskapets sjef József Váradi at han ikke kommer til å forholde seg til tariffavtaler og fagforeninger. Uttalelsene førte til at statsminister Erna Solberg tok til orde for en boikott av selskapet i Stortinget.

– Vi stiller krav

I forkant av torsdagens møte hadde næringsminister Nybø og samferdselsminister Hareide fått tydelig beskjed fra Stortinget om å opplyse flyselskapet om norske arbeidsgiverrettigheter.

– Luftfart er viktig for næringslivet i Norge. Det er positivt at utenlandske aktører ser på Norge som et attraktivt marked, og vi skal legge til rette for at de skal kunne konkurrere med aktører som allerede er etablert her, sier Nybø.

– Vi stiller også krav til selskap som skal operere i Norge, blant annet om hvordan de skal behandle ansatte – dette har vi også signalisert i møtet i dag. En forutsetning for at konkurransen er sunn er at selskapene forholder seg til de samme kravene, sier hun.

– Fortsatt bekymret

Det tre kvarter lange møtet var preget av ministerens forventningsavklaring.

– Vi ga et tydelig budskap om at arbeidstageres rettigheter er sterke i Norge og vi skal unngå sosial dumping i alle sektorer. Det var viktig for oss å forklare den norske kulturen og meddele hvilke forventning vi har til de, sier Hareide.

Han sier seg fornøyd med svarene fra Wizz Air.

– Men jeg er fortsatt bekymret for den profilen som selskapet har. Jeg har gitt uttrykk for hva de norske aktørene i flymarkedet gjør, og jeg vil bruke handlingsrommet mitt fremover på at de tar arbeidstagerne på alvor, sier Hareide.

