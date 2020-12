Google melder at flere Gmail-tjenester delvis fungerer igjen

E-post, kalender, skylagring og videotjenester er blant tjenestene som er nede mandag. Selskapet venter at problemene vil være løst «i nærmeste fremtid».

FEIL: Det var ikke mulig å komme inn på Youtube mandag ettermiddag, men for noen brukere fungerte det dersom man ikke er logget inn. Vis mer byoutline E24s skjermdump av Youtube

Fabian Skalleberg Nilsen

Hanna Ghaderi

Eivind Bøe

Problemene til Google gjelder Workspace-tjenestene, som blant annet omfatter Drive og Gmail mandag ettermiddag.

Ved 13.30-tiden skriver Google på sin statusside at Gmail-tjenester fungerer delvis igjen, og forventer at problemet vil være løst «i nærmeste fremtid».

I oppdateringen klokken 13.52 melder selskapet at Gmail-problemene bør være løst for det store flertallet av berørte brukere.

– Vi vil fortsette å jobbe mot å gjenopprette tjenesten for de resterende berørte brukerne, men ingen videre oppdateringer kommer på Google Workspace Status Dashboard (siden for feilmeldinger, red.anm.), står det på støttesiden.

Google har foreløpig ikke sagt noe om hva som førte til nedetiden.

– Vær trygg på at stabiliteten for systemet er en topprioritet hos Google, og vi lager hele tiden oppgraderinger for å gjøre systemene våre bedre.

Søk og annonser fungerer

Tidligere mandag meldte selskapet om at e-post, videomøter og Youtube også er blant tjenestene som er rammet, mens søk ser fortsatt ut å fungere.

Selskapets søkefunksjon fungerer som vanlig, og tredjepartsannonsører – som er Googles viktigste inntektsdriver – er fortsatt synlig i resultatene, som tyder på at annonsering ikke er rammet, skriver Bloomberg.

Videotjenesten YouTube tvitrer at de er klar over at det er mange som har problemer med å komme inn på deres nettsider, og at de jobber med feilen. De vil komme tilbake med mer informasjon.

Massive reaksjoner

Nettsiden downdetector.com, som samler inn feilmeldinger fra brukere på ulike nettsteder opplyser at de har mottatt 16.704 meldinger om Google.

I sosiale medier har problemene også blitt solid omtalt. Blant annet har #GoogleDown blitt en populær emneknagg på Twitter.

Publisert: Publisert: 14. desember 2020 13:07 Oppdatert: 14. desember 2020 14:08