Den ungarske lavprisgiganten Wizz Air inntar Norge: Vil starte en rekke innenriksruter

Wizz Air har allerede fløyet en rekke ruter til Norge i 14 år. Nå annonserer det ungarske lavprisselskapet, som er et av Europas største flyselskap, at de skal fly innenriks i Norge. Men fagforeninger sier de blankt nei til.

Selskapet skal nå etablere seg med en base med to fly i starten på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Derfra vil de fly ruter til Bergen fire ganger daglig, til Tromsø fire ganger daglig og til Trondheim to ganger daglig.

Flyene skal begynne å fly fra 5. november og selskapet de hevder de vil bli det tredje største selskapet på Oslo/Torp-markedet.

Billettprisene vil starte på 199 kroner, melder selskapet.

– Norge har vært et koselig duopol mellom SAS og Norwegian. Vi vil bryte opp det og vi skal tilby et klart alternativ til reisende i Norge. Et mer effektivt, renere og mer bærekraftig alternativ, sier medgrunnlegger og konsernsjef József Váradi i Wizz Air.

På en video-pressekonferanse tirsdag annonserte han at lavprisgiganten nå inntar det norske innenriksmarkedet. Med det lover han lave priser og en svært moderne flyflåte.

Pressekonferansen til Wizz Air kommer på en tettpakket nyhetsdag når det kommer til luftfart.

Klar til å trappe opp

Selv om Wizz Air nå starter med to fly stasjonert i Norge, så er selskapet klare til å trappe opp raskt hvis det viser seg at interessen er der.

– Hvor lang tid vil dere la denne satsingen går før dere gjør en vurdering på om dere vil trappe opp eller skalere ned?

– Vi tenker enkelt. hvis vi får resultatene vi ønsker fra markedet så trapper vi opp og gjør mer. Ellers strammer vi heller inn, sier Wizz-sjefen og legger til at han mener selskapet har en stor fordel med kostnadsnivået sitt over konkurrentene.

– Vi har styrken til å manøvrere oss gjennom denne krisen og min forventning er at vi vil se en solid markedsreaksjon på denne lanseringen. Det vil gjøre det mulig å gjøre mer ganske raskt. Vi kan gjøre mer om noen måneder allerede, fortsetter han.

Wizz Air-sjefen sier at han ikke bare er interessert i fritidsreisende, men også forretningsreisende.

– Men jeg tror ikke vi vil ha den samme tilnærmingen som selskapene som lever av forretningsmarkedet, sier han og peker på at det er uaktuelt å fly en rekke frekvenser som ikke bærer seg uten høyt betalende forretningsreisende.

På spørsmål om det er aktuelt å åpne ruter mellom de skandinaviske landene, svarte Wizz Air-sjefen:

– Når vi først er i markedet og gjør en forpliktelse med fly og mannskap, så vil vi se på markedets behov. Så det er en mulighet, sier Wizz Air-sjefen.

Takker nei til fagforeninger

På spørsmål fra pressen om basen på Gardermoen skal bemannes med nordmenn og om det vil være et norsk lønnsnivå, svarte Váradi.

– I starten ser jeg nok for meg at vi benytter eksisterende ressurser i konsernet, sa Váradi og fortsatte om lønnsnivået:

– Vi har ikke noe valg, for betaler vi ikke i henhold til gjeldende markedsforhold er det ingen som vil jobbe for oss.

Wizz Air-sjefen er klar på at han ikke utnytter noen ansatte, men avviser blankt at det er aktuelt å inngå tariffavtaler med fagforeninger hvis han skal ha ansatte i Norge:

– Nei, det er ikke planen. Vi er et flyselskap uten fagforeninger, sier Váradi.

– Vi er stolte av vår selskapskultur. Vi har en åpen og god dialog internt i selskapet, blant annet med et ansattråd, fortsetter han.

Han poengterer at Wizz Air er «veldig markedsdrevet» og at selskapet også skal skape aksjonærverdier.

– Og det er tull hvis noen tror at vi ikke betaler konkurransedyktige lønninger. Da vil man ikke klare å få piloter og ansatte til å fly for oss. Jeg tror vi har en lykkeligere organisasjon enn mange andre selskaper har som har avtaler med fagforeninger, sier Wizz Air-sjefen videre.

Har fløyet til Norge siden 2006

Váradi mener han kan tilby lavere utslipp til passasjerene som velger han fremfor både SAS og Norwegian. Wizz Air bruker Airbus’ nyleste A320neo-fly, som for øvrig er den samme flytypen SAS er i gang med å fase inn i sin flåte.

Selskapet kom til Norge i 2006 og flyr ruter til 11 norske byer. De flyr 48 ruter til 12 land fra Norge, men skal nå altså trappe opp til 51 ruter til, fra og i Norge.

Selskapet har i dag baser i en rekke land utenfor Ungarn, inkludert Italia, Storbritannia, Tyskland, Ukraina og Russland, og skal snart åpne et datterselskap i Abu Dhabi om noen uker.

– Vi er veldig begeistret for det norske markedet. Vi er ikke størst, men vi har et betydelig fotavtrykk. Vi annonserer nyheten i dag for å bekrefte vår strategiske interesse, sa Váradi.

Selskapet har ekspandert kraftig siden starten i 2003. Selskapet flyr i dag primært i Europa, men har også begynt å ekspandere med ruter til blant annet Midtøsten.

Selv om Wizz Air også har blitt rammet av coronapandemien har selskapet klart seg bedre enn mange andre aktører, som har trengt statlig krisehjelp i stort monn. Det samme gjelder lavpriskonkurrenten Ryanair som også har hatt en sterkere balanse på vei inn i krisen enn mange andre.

Til tross for pandemien og krisen i næringen har ikke Wizz Air tenkt til å legge vekk planene om videre vekst. Váradi forklarte at selskapet vil øke flåten sin fra 133 til 300 fly de neste seks til syv årene.

Siden mars har selskapet mottatt 13 nye fly og det kommer ytterligere 40 innen utgangen av 2021.

– Wizz Air var før corona lavprisselskapet med de laveste kostnadene og den beste likviditeten i europeisk luftfart. Vi gikk inn i krisen med rundt 1,5 milliarder euro i fri kontantbeholdning. Det gjør at vi kan klare oss uten en eneste flyging i rundt to år, sa Váradi.

