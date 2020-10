NSM i dialog med Schibsted etter datainnbrudd

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) opprettet kontakt med Schibsted etter datainnbrudd fredag kveld, men selskapet har ikke hatt behov for akutt bistand.

Konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund. Vis mer byoutline Terje Bendiksby

Publisert: Publisert: 17. oktober 2020 19:28

– Vi har tilbudt oss å støtte Schibsted i etterkant av datainnbruddet det ble meldt om i går. Schibsted har jo mye ressurser internt også, sier pressevakt i NSM, Mona Strøm Arnøy, til E24.

Fredag kveld oppdaget mediekonsernet Schibsted at 22.000 brukerkontoer hadde blitt utsatt for et dataangrep etter at innloggingsinformasjonen hadde blitt gjort tilgjengelig på nett.

Det ble gjort forsøk på innbrudd i totalt 150.000 Schibsted-kontoer.

– Hva slags støtte har dere tilbudt dere å bidra med?

– Det er hovedsakelig analysetjenester for å se på hva slags skade det er snakk om, kunnskap vi bruker videre når man for eksempel oppdager lignende hendelser andre steder, sier Arnøy.

Trenger ikke akutt støtte

Personvern-direktør i Schibsted, Ingvild Næss, sier selskapet ikke trenger akutt assistanse fra NSM etter den alvorlige hendelsen som ble oppdaget rett før helgen.

– Nå anser vi angrepet som avsluttet og vi har tatt nødvendige grep for å hindre skade, men vi jobber selvsagt fortløpende med analyser.

– Hvordan vil dere jobbe med NSM i denne saken?

– I går kveld etablerte vi dialog med NSM og vil gjerne samarbeide fremover der det er relevant, men det akutte angrepet i denne saken anser vi som avsluttet.

På spørsmål om det fortsatt er 22.000 kontoer som ble rammet, eller om det har vært noen utvikling, svarer personverndirektøren at man fremdeles operer med samme tall som man opplyste om fredag kveld.

– Vi har ellers ingen nye detaljer i saken, sier Næss.

