Krever stans av statsstøtte til Scandic etter oppsigelsesvarsel

Hotellkjeden Scandic har meldt inn 300 oppsigelser. Tirsdag skal tillitsvalgte i Scandic møte ulike fagforeninger for å gå over lover og forskrifter. – Vi vil ikke godta noen oppsigelser, sier Djevat Hisenaj i Fellesforbundet på Vestlandet.

Tillitsvalgte i Scandic og Fellesforbundet reagerer kraftig på oppsigelsesvarsel. Vis mer byoutline Helge Mikalsen / VG

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Torsdag kom nyheten om at hotellkjeden Scandic iverksetter oppsigelser av mer enn 300 årsverk. Dette til tross for at regjeringen har utvidet permisjonsordningen til 1. juli.

– Vi vil ikke godta noen oppsigelser, sier Djevat Hisenaj til E24.

Han er leder for hotell- og restaurantarbeiderforeningen i Fellesforbundet på Vestlandet, en av de største fagforeningene blant Scandic-ansatte i Norge.

Han mener det er kynisk av Scandic å iverksette oppsigelser nå som permitteringsordningen er utvidet og oppfordrer selskapet til å ha is i magen.

Scandic på sin side har forståelse for at mange nå står i en krevende situasjon, men påpeker at hotellkjeden nå må sikre fremtidig drift og berge arbeidsplasser.

– Vi står i en svært alvorlig økonomisk situasjon og må tilpasse virksomheten etter et endret marked, sier Elin Ekrol, HR-direktør i Scandic til E24.

Ifølge tall fra Skatteetaten mottok Scandic Hotels AS nær 200 millioner kroner i krisestøtte fra staten i perioden mars til august.

Fellesforbundet krever at all fremtidig krisestøtte til Scandic stanses umiddelbart dersom hotellkjeden sier opp ansatte.

– Det er ikke riktig at fellesskapets penger går til å redde ledelsen. Det er ikke for sent for Scandic å vise solidaritet. De kan avvente situasjonen, det koster dem ingenting, sier Hisenaj.

HR-direktøren sier hotellkjeden følger lovverket.

– Støtten Scandic har fått fra myndighetene har gått til å betale noen av våre faste og uunngåelige utgifter, og ikke lønn, slik det antydes. Det kan ikke disse midlene brukes til. Der det er permanent bortfall av arbeidsoppgaver er det ikke lov å bruke permitteringsregelen, det slår lovverket tydelig fast, sier Ekrol.

Bekymringer blant de ansatte

Konsenstillitsvalgt Anne Marie Andersen i Scandic reagerer kraftig på avgjørelsen og mener det er feil nedbemanne i en tid med vaksineoptimisme og forlengede permisjonsordninger.

Tirsdag denne uken skal tillitsvalgte fra hele Norge i Scandic-konsernet ha et møte med ulike fagforeninger for å lufte bekymringer, og for å gå over lover og forskrifter for å sørge for at «ting blir skikkelig gjort».

– Vi kan ikke gi opp, sier Andersen til E24.

Andersen forteller at de ansatte ikke har hørt noe mer fra ledelsen etter at nyheten om nedbemanning kom ut før helgen.

– Jeg har fått en god del meldinger fra ansatte, noen har også ringt meg i løpet av helgen. Det er klart at mange er bekymret, sier hun. Andersen tror ikke at noen avdelinger eller yrker innen Scandic-universet er tryggere enn andre.

Ekrol i Scandic forteller at ledelsen i selskapet har god dialog med tillitsvalgte og gjennomfører ukentlige møter med dem.

Nedbemanning og konkurser i hotellbransjen

I juli ble det kjent at hotellkjeden Scandic ville kutte 1.000 årsverk, som følge av coronapandemien som har rammet reiselivet hardt, samt bortfall av arbeidsoppgaver.

Etter en ny runde med fagforeningene ble antallet oppsigelser justert ned til 700 årsverk. De 300 øvrige årsverkene ble den gang reddet fra oppsigelser, men ble i stedet permittert.

Det er disse 300 årsverkene som nå vil bli nedbemannet.

Hotellbransjen som de fleste andre i reiselivsnæringen er hardt rammet av coronakrisen. For to uker siden ble det kjent at Petter Stordalens Nordic Choice for første gang har slått et av sine hoteller i Stavanger konkurs. Torsdag forrige uke meldte hotellet Yess Hotell i Kristiansand oppbud.

