Helsedirektoratet oppklarer etter full varehus-forvirring

Kjøpesenter er en samling av flere selvstendige eller enkeltstående butikker i en bygning eller et bygningskompleks med felles senteradministrasjon.

Senteret vil som regel ha felles inngang, og flere leietagere innen butikkhandel. Senteret vil typisk være av en slik størrelse og karakter at det har potensial til å tiltrekke seg trafikk fra omkringliggende kommuner.

Butikker med egen inngang mot gateplan, og som ikke er et varehus, kan holdes åpne selv om de er tilknyttet et senter når det ikke vil føre til trengsel og økt mobilitet fra omkringliggende kommuner.

Varehus er enkeltstående større butikker som kan tiltrekke kunder fra et større omland, på samme måte som et kjøpesenter. Det vil være en stor butikk, typisk med mange avdelinger og/eller et bredt vareutvalg.

Varehus kan selge ulike varer eller være spesialisert innen én bransje. Det betyr at for eksempel møbelvarehus må holdes stengt.

For å anses som et varehus må det være av en viss størrelse (anslagsvis over 4000 m²), ha kafeer eller lignende sosiale samlingspunkt eller oppfattes som en attraktiv destinasjon.

Kilde: Helsedirektoratet