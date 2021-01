Nav avsluttet XXL-samarbeid etter avsløringer – nå får de ny tillit

XXLs store inkluderingssamarbeid med Nav ble lagt på is etter E24s avsløringer som førte til gransking av arbeidsforholdene i kjeden. Nå har Nav bestemt seg for å slippe sportskjeden inn i varmen igjen etter forsikringer fra Arbeidstilsynet.

XXL-sjef Pål Wibe kan smile over å få nye medarbeidere fra Nav inn i varehusene sine igjen. Vis mer byoutline Tore Meek

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Ja, vi kan bekrefte at Nav gjenopptar samarbeidet med XXL, sier Kjell Hugvik, som er arbeids- og tjenestedirektør i Nav .

– Arbeidstilsynet har bekreftet at XXL har gjennomført utbedringene de ble pålagt. Arbeidsgivere er en viktig samarbeidspartner i formidlingsarbeidet, sier Hugvik videre.

E24 omtalte allerede i november at partene var i dialog, men nå er det altså bestemt at folk i NAV-systemet får komme tilbake i XXLs varehus.

Samarbeidet som startet i 2015 har gjort at folk på tiltak i Nav har kunnet arbeide i XXL, og hundrevis har fått arbeidserfaring i bedriften.

Men partnerskapet med Nav ble satt på pause etter avsløringer om det Arbeidstilsynet kalte alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, og XXL har brukt det siste året på å rette opp ni pålegg fra Arbeidstilsynet.

Bakteppet for XXL-tilsynet var blant annet E24s artikler om arbeidsforholdene i sportskjeden i fjor høst, som fikk tilsynet til å starte egne undersøkelser. Selve NAV-samarbeidet var ikke en del av tilsynet.

– Vi har ventet på å komme i gang igjen med Nav-samarbeidet, og er glade for at det skjer nå. Vi ser et stort potensial i å gi arbeidserfaring, bygge kompetanse og skape flere XXL-ere», sier HR-direktør Elise Langerød i XXL i en melding til E24.

Nav: Tillit til XXL

Blant avvikene tilsynet fant var utdaterte varslingsrutiner, liten oversikt over midlertidige stillinger og manglende dokumentasjon på HMS-opplæring.

– Hva slags forsikringer fra XXL har man fått med tanke på at arbeidsmiljøloven holdes fra nå av?

– Vi forholder oss til Arbeidstilsynets vurderinger. Saken er avsluttet hos Arbeidstilsynet og vi ser fram til å gjenoppta samarbeidet. NAV gjør ikke selvstendige vurderinger av arbeidsmiljøloven i virksomhetene vi samarbeider med, sier Hugvik.

– Føler Nav seg trygge på at de dere sender ut vil bli ivaretatt?

– Vi er opptatt av at reglene i arbeidslivet overholdes, og vi frøs derfor samarbeidet med XXL etter at Arbeidstilsynet åpnet en tilsynssak i virksomheten. Arbeidstilsynet har bekreftet at XXL har utbedret det de ble pålagt. Vi forholder oss til det, og ser fram til å gjenoppta samarbeidet. Så må vi legge til at Nav kan aldri garantere for interne forhold hos våre samarbeidspartnere, men vi har tillit til at XXL har ryddet opp i denne saken, sier Nav-direktøren.

Spesielt viktig under coronakrisen

Antallet arbeidsledige og permitterte er fremdeles høyt, og Nav sier det er spesielt viktig at næringslivet, og varehandelen, er med på å få folk i jobb igjen.

– Arbeidsgivere er en viktig samarbeidspartner i formidlingsarbeidet. Vi er i en tid med stor usikkerhet i arbeidsmarkedet, og varehandel er en bransje der mange har fått muligheter, sier Haugvik i Nav .

XXL sier at 500 personer har blitt ansatt gjennom samarbeidet, og at mellom 2016–2018 ble det ansatt 349 personer gjennom Nav , hvor to av tre fremdeles jobbet i kjeden i 2019, og flere har fått lederstillinger.

– Vi gjenopptar nå samarbeidet gradvis, først og fremst med tanke på pandemien og situasjonen i samfunnet. Vi starter derfor på steder der vi har et etablert og godt samarbeid, sier Langerød i XXL.

Til sammen har 37 varehus har vært involvert i samarbeidet.

