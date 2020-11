Utviklingsministeren om Norfund: – Har tiltro til styret og ledelsen

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) sier han har hatt flere samtaler med Norfunds styreleder etter bedrageriet i vår.

8. november 2020

I slutten av oktober kunne E24 fortelle hvordan en norsk forretningsmann er tiltalt for grovt heleri etter flere hendelser, blant annet bedrageri av en av Norfunds låntakere i 2018.

Bedrageriet ble utført ved å lure låntakeren, via forfalskede e-poster, til å betale terminbeløp på Norfund-lån til et eiendomsselskap i Trøndelag i stedet for til Norfund. I tiden etter bedrageriet på rundt syv millioner kroner ble det satt i gang en prosess i Norfund for å bedre IT-sikkerheten.

Under to år senere ble bistandsfondet likevel svindlet selv, gjennom falske e-poster, for 100 millioner kroner.

Tiltro fra statsråden

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), som via utenriksdepartementet er Norfunds eier, ba i mai om en redegjørelse fra styreleder Olaug Svarva etter det enorme bedrageriet.

– Jeg har hatt flere samtaler med styreleder og CEO i Norfund etter svindelhendelsen i våres. Det er stor oppmerksomhet i Norfund om å følge opp anbefalingene i omtalte PwC-rapporten og iverksette nødvendige tiltak, skriver Ulstein i en kommentar via UDs kommunikasjonsavdeling.

– Jeg har tiltro til styret og ledelsen i Norfund, sier han.

Ulstein ønsker ikke å gå inn i detaljer på hva som fremkom av redegjørelsen fra Svarva, men poengterer at departementet bruker eierstyringsdialogen med Norfund for å bli holdt orientert om saker av stor viktighet for fondet.

Statsråden har også blitt spurt hva han tenker om at sikkerheten fortsatt ikke var god nok i 2020, to år etter at Norfund anmeldte bedrageri mot en av sine låntakere.

I tillegg har E24 stilt spørsmål om Ulstein ble orientert om svindelen av låntakeren i 2018, Alios Finance Group.

– Når det gjelder hendelsen knyttet til Alios, er jeg blitt informert om at det var en av Norfunds låntakere som ble svindlet. Dette er også omtalt i PwC-rapporten, skriver Ulstein.

Slik skjedde svindelen

Høsten 2018 fulgte en politietterforsker i Trondheim 795.228 dollar, eller nær syv millioner kroner, fra kontoer i Tanzania og Zambia til et eiendomsselskap i trønderhovedstaden. Pengene skulle egentlig til Norfund.

Det statlige norske fondet hadde sendt fakturaer til selskapet Alios’ filialer i de afrikanske landene for å få dem til å betale terminbeløp på lån. Da fakturaen ble sendt fra Norge, var Norfunds konto oppgitt. Kontonummeret ble imidlertid byttet ut før fakturaen ble betalt neste dag i Afrika.

I mellomtiden har noen utgitt seg for å være Norfund og sendt e-post med ny informasjon.

– Hvordan e-postene fra Norfund ble forfalsket, har vi ikke lykkes å avdekke, sa politiadvokat Aage Midling, som har ledet etterforskningen ved Trøndelag politidistrikt, til E24 i forbindelse med saken.

En norsk forretningsmann er nå tiltalt for tre tilfeller av heleri, ett av dem for Norfunds syv millioner. Hans forsvarer Hanne Pentzen har sagt at de må gå nøye gjennom tiltalen før de kommenterer hvordan han stiller seg til den.

Skal ha havnet i Hongkong

I etterforskningen av Afrika-svindelen fra 2018 fulgte norsk politi spor ut av landet i jakten på Norfunds penger. Politiet klarte å beslaglegge rundt fire millioner kroner, mens omtrent tre millioner ble sendt fra Trøndelag til Kina.

– I Alios-tilfellet i 2018 var det en av Norfunds partnere som ble utsatt for svindel, ikke Norfund. I Alios-saken kommuniserte svindlerne bare med dem, over kortere tid og mindre sofistikert, og en ny og urelatert mottaker av pengene ble introdusert, har direktør for finans og HR i Norfund, Cathrine Conradi, tidligere skrevet til E24.

– Svindelen Norfund ble utsatt for i år var langt mer avansert. Gjerningspersonene utga seg for å være både Norfund og låntager, over tid og på en måte som var mer realistisk, og låntagers navn var oppført som eier av bankkontoen.

Norfund regner med at fondet ikke må realisere tap etter saken fra 2018, som følge av politiets arbeid og en avtale med Alios-selskapene i Afrika. De 100 millionene som forsvant i 2020, er ikke gjort rede for.

Etter E24s sak om svindelen i 2018, har etterforskerne i Oslo sjekket informasjonen i saken. Ifølge politiadvokat Eivind Kluge kan det se ut som Norfunds penger har forsvunnet til to forskjellige kriminelle personer eller grupper:

– Det er så langt ikke funnet noen sammenheng mellom sakene ut over at begge saker involverer en transaksjon mellom Norfund og en kunde eller forretningspartner. Så lenge gjerningspersonene er ukjente i begge sakene vil det heller ikke være grunnlag for å konkludere med hensyn til om det er noen relasjon mellom disse, sa politiadvokat Eivind Kluge ved Oslo politidistrikt til E24 tidligere denne uken.

