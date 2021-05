Analytiker om Wizz Air-exit: – Hadde gitt full gass hvis Norwegian hadde forsvunnet

Wizz Air skulle tredoble, men endte med å trekke seg helt ut fra det norske innenriksmarkedet.

Et Wizz Air-fly på vei fra Trondheim lander på Oslo Lufthavn. Arkivbilde. Vis mer byoutline Morten Uglum

– Det var interessant at det kom så fort, sier Frode Steen, professor ved NHH, om helgens nyhet om at Wizz Air trekker seg ut av det norske innenriksmarkedet.

Steen har fulgt og studert luftfarten i en årrekke.

Professoren peker på at Wizz Air begrunner beslutningen både med markedsforholdene og norske regler.

– Det er heller ikke overraskende. Med en base her i Norge ville de ikke fått folk til å jobbe for seg på et østeuropeisk lønnsnivå. Det er en utfordring for Wizz, som baserer seg på et lavt lønnsnivå, sier Steen.

– Jeg tror Wizz Air også innser at de på et tidspunkt må tilpasse seg det norske systemet hvis de vil være her, et system som er veldig annerledes enn det de er vant med i hjemmemarkedene sine, fortsetter han.

Flyselskapet opplyste i helgen til E24 at de skroter innenrikssatsingen i Norge som følge av «finansielle og kommersielle vurderinger».

– Tariffavtaler kunne utløst dominobrikke

Både Steen og flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs påpeker at pilotlønningene i lavprisselskaper som Wizz Air og Ryanair ikke nødvendigvis er noe dårligere enn i selskaper som SAS og Norwegian, men at kostnadsnivået for å ha kabinansatte er vesentlig forskjellig.

– Man så jo det samme i Norwegian, som har brukt baser i Spania og fløyet inn til Skandinavia. Der tjener de kabinansatte en god lønn i spansk målestokk, men den er langt lavere enn i Norge, sier Steen.

– Hvis Wizz Air hadde etablert seg i Norge og endt opp med å måtte inngå tariffavtaler kunne det utløst en dominobrikke i andre land, og det tror jeg ikke Wizz Air er interessert i. Så viktig er ikke Norge for Wizz Air, sier Elnæs.

Elnæs tror ikke den politiske motstanden har vært primærårsaken til at Wizz nå forsvinner, men heller at det har vært mer krevende å komme inn i det norske markedet enn de kanskje forventet og at Norwegian har overlevd likevel.

Frode Steen, økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole. Vis mer byoutline LEIF GULLSTEIN/BT / BT

«Ulovlig boikott»

Den ungarske lavprisgiganten Wizz Air overrasket mange i oktober i fjor da de annonserte at de skulle etablere seg på det norske innenriksmarkedet. Selskapet har fløyet fra ulike land til en rekke norske flyplasser siden 2006, men skulle altså innta det lukrative norske innenriksmarkedet i tillegg.

Wizz Air startet opp med innenlandsflygingene i november i fjor. Selskapet etablerte seg i starten med fire fly og to baser, henholdsvis på Oslo Lufthavn og på Værnes, men basen i Midt-Norge ble droppet etter kort tid.

Etableringen i Norge har vært omstridt, blant annet på grunn av selskapets skepsis til fagforeninger.

Konflikten rundt fagforeninger kulminerte i at flere kommuner, fylkeskommuner og statseide Statnett ble varslet om søksmål fra Wizz Air etter det selskapet har ment er «ulovlig boikott». Saken mot Agder fylkeskommune skal etter planen opp i august. Det er ikke kjent hvorvidt flyselskapets uttrekning fra det norske markedet vil påvirke dette.

Den plutselige stansen kommer bare en drøy uke etter at Wizz Air-sjef Jozsef Varadi fortalte E24/iTromsø om møter med flere norske statsråder.

– Spørsmålet er ikke hvor de tjener penger

Både Steen og flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs peker på at Wizz Air ikke er det første utenlandske lavprisselskapet som har forsøkt seg i det norske markedet – selv om Ryanair aldri fløy innenriks.

– Ryanair skjønte at de kom til å tape arbeidsrettssaken de sto i i Høyesterett, og så brukte de flypassasjeravgiften som et vikarierende motiv når de la ned på Rygge, sier Steen.

Både Elnæs og Steen peker på at selskaper som Wizz Air kjører en streng porteføljestrategi, der de hele tiden flytter fly til ruter og land der inntjeningspotensialet er størst mulig.

– Spørsmålet for dem er ikke hvor de tjener penger, men hvor mye. Alternativkosten er svært viktig for dem, sier Steen.

– Selskaper som Ryanair og Wizz har ikke noe problem med å trekke seg ut av et marked. Det gjør de hvis de ikke tjener nok. Det gjør også andre flyselskap, men hvis for eksempel Norwegian åpner en rute til Narvik så henger de ofte litt lenger fordi de vet at kundene blir sure hvis de legger ned. Det er ingen som blir sure hvis Wizz legger ned, fortsetter han.

I en e-post til E24 lørdag skrev kommunikasjonsdirektør Andreas Rado at de siste syv månedene har vist at det ikke er «finansielt bærekraftig» å flytte kapasitet til Norge på en kommersiell basis.

Her viste han til at andre flyselskaper får hjelp, og at han mener at dette igjen fører til at de andre ikke opererer på markedsbetingelser.

«Derfor har Wizz Air besluttet å flytte kapasiteten til markeder hvor betingelsene ikke blir forvridd av proteksjonistiske interessenter og hvor reisende kan oppleve ekte konkurranse og lave billettpriser», skrev Rado lørdag.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

– Ville nok hatt det enklere uten Norwegian

Det var ikke bare Wizz Air som annonserte sitt inntog i det norske innenriksmarkedet i oktober i fjor. Samme dag annonserte Erik Braathen også at han skulle starte et nytt flyselskap – et flyselskap som etter hvert har fått navnet Flyr.

– Jeg tror det var to selskaper som etablerte seg i Norge som nok hadde et håp om at Norwegian ville forsvinne – det ene er Wizz Air og det andre er Flyr. De ville nok begge hatt det enklere uten Norwegian, sier Steen.

Norwegian fikk forrige onsdag den formelle avklaringen på at selskapets restrukturering er gjennomført og at de kunne forlate konkursbeskyttelsen de har vært under siden før jul i fjor.

– Jeg tror Wizz nå bestemte seg for å gi seg mens leken var god. Det er usikkert hvordan sommeren egentlig blir for flyselskapene og nå er altså Norwegian tilbake, sier Elnæs.

– Man må også huske på at Norwegian er populært i privat- og fritidsmarkedet, så da må en aktør som Wizz kjøre veldig hardt på pris, men samtidig er marginene små i lavprissegmentet, fortsetter han.

– Kunne Wizz Air lykkes hvis de satset tyngre i Norge?

– Med den arbeidsrotasjonen de har hatt er de begrenset, men Wizz Air driver på den måten i mange land i Europa, så de har erfaring med det. Jeg tror at Wizz Air hadde gitt full gass i Norge hvis Norwegian hadde forsvunnet, men slik gikk det ikke, sier Elnæs.

– Jeg tror ikke vi vil se Wizz Air på innenlandsruter i Norge igjen, fortsetter han.

Han sier at han nå følger spent med på hva Ryanair gjør med sin varslede innenrikssatsing i Sverige.

– Vi vet ikke om den kom som en reaksjon på Wizz Airs satsing i Norge eller om den skjedde uavhengig av det.