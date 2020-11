Avinor stenger store deler av Oslo Lufthavn Gardermoen

Kraftig passasjernedgang fører til at Oslo Lufthavn må ta drastiske grep.

SPARER PENGER: Flyplassen skal bruke mindre på strøm, renhold og vedlikehold. Vis mer byoutline Hans O. Torgersen, Aftenposten POOL

Publisert: Oppdatert: 19. november 2020 17:44 , Publisert: 19. november 2020 16:51

Saken oppdateres

Avinor stenger store deler av Oslo Lufthavn Gardermoen for å spare penger etter kraftig nedgang i flytrafikken, skriver NRK torsdag.

– Trafikken er svært lav. Både antall passasjerer og antall flybevegelser ligger på godt under halvparten av det som er normalt ved våre flyplasser, sier konsernsjef Dag Falk-Pedersen i Avinor til E24.

Han trekker frem av det er svært lave inntekter ved flyplassene, og at Avinor reduserer kostnadene så mye de overhodet kan. På Gardermoen er bare én rullebane åpen.

Stenger ut neste år

Pir Nord, med både innenriks og utenlandstrafikk stenges, og den østre delen av avgangshallen stenges, ifølge NRK. Det kan skje innen kort tid.

Den østre delen er der passasjerer som skal til land utenfor Schengen-området flyr fra. Der er det nesten ikke trafikk i dag, opplyser Falk-Pedersen. Man kan likevel fly til utlandet, men fra andre deler av flyplassen.

Flyplassen venter at disse holder stengt ut neste år.

Hvorfor holder dere delvis stengt så lenge?

– Det er vanskelig å være helt sikker på hvordan utviklingen blir fremover. Våre siste prognoser for neste år viser et veldig lavt nivå på godt under en halvering av trafikken i forhold til det som var opprinnelig tenkt, sier Falk-Pedersen.

– Da må vi forsøke etter beste evne å redusere kostnadene.

Grepene blir tatt for å spare penger på strøm, renhold og vedlikehold, skriver NRK.

Falk-Pedersen påpeker at Oslo Lufthavn ikke har mulighet til å stenge hele bygget, fordi de flyene som går må bli betjent, i tillegg til at ambulansefly og forsvarsfly må kunne lande.

En tredjedel av i fjor

Mandag la Avinor frem ferske tall. De viste at trafikken på Oslo Lufthavn falt med 86 prosent forrige uke sammenlignet med samme uke i fjoråret. Totalt benyttet 68.145 reisende seg av flyplassen - mot 501.656 i fjor.

I 2019 hadde Avinor 55 millioner reisende ved alle lufthavner, og 29 millioner ved Oslo Lufthavn.

I 2020 regner Avinor-sjefen med at Oslo Lufthavn ender på ni millioner reisende. Så lavt kan antallet bli i 2021 også, mener han.

Når tror du dere er tilbake på normalen?

– Det er en vanskelig vurdering. Det vi har lagt til grunn i dag er at når vi kommer ut av covid-19 ender vi på omtrent 20 prosent under normalen, sier Falk Pedersen.

Da ender antall passasjerer på nivå med antallet i 2011, sier han. Han tror fritidsreiser raskt vil ta seg opp når man kan begynne å reise igjen, men at forretningsreisende har sett at man kan avholde flere møter digitalt.

