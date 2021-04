Savner konkrete datoer for gjenåpningen

Næringslivet jubler for skjenkeåpning og vaksinepass, men Virke savner klare ordninger for utsatte bedrifter.

Virke-sjefen Ivar Horneland Kristensen ønsker mer konkrete tiltak og regionale regler Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Dagens plan ga ingen konkrete prognoser for når de mest utsatte virksomhetene kan komme tilbake til ordentlig drift, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen til E24.

Den nye planen inneholder fire trinn for gjenåpningen. Det første av disse er å komme tilbake til nivået fra før de strenge nasjonale smitteverntiltakene ble innført i slutten av mars.

Virke-sjefen ønsker nå en klarere plan for de aktørene som er mest utsatt, og understreker hvordan de gjerne vil tilrettelegge seg smitteverntiltak – så lenge de får åpnet opp igjen.

Samtidig etterlyser Kristensen informasjon på det han mener er et sentralt tema for gjenåpningen av landet, nemlig vurderinger på regionalt nivå.

– Det kan godt hende at smitten blusser opp igjen, og kommuner og fylker vil bli rammet forskjellig, sier han.

Savner klare ordninger for de mest utsatte

Siden smittespredning har vært uforutsigbart gjennom pandemien, mener Kristensen at firetrinnsplanen ikke tar for seg forskjeller på et regionalt nivå.

– Derfor må vi også trekke frem lønnsordningen, som vi mener må forlenges hvert fall til midten av september, sier han.

– Regionene kan åpne opp på forskjellige tidspunkt, og da er det viktig at alle bedriftene i landet har lik mulighet til å søke støtte på ulike tider.

Ordningen innebærer at kriserammede bedrifter kan få inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt som de setter i arbeid igjen etter permittering.

Den aktuelle lønnsstøtteordningen gjelder ut juni.

Virke-sjefen trekker også frem refusjonsordningen for permitteringer.

– Det er mange virksomheter som har ansatte ute i permitteringer, i tillegg til stramme kostnader. Derfor ønsker vi en ny plan i for ordningen, opplyser Kristensen.

Positive til vaksinepass

Under onsdagens pressekonferanse ble det lagt frem at det jobbes med et coronasertifikat, som skal hjelpe til med å dokumentere de som er vaksinerte.

Administrerende direktør for reiseliv i NHO, Kristin Krohn Devold Vis mer byoutline Oda Hveem / Fete Typer

Dette oppstår i tråd med vaksinepasset som har blitt diskutert i EU, der regjeringen foreslår en forenklet versjon som kan brukes her i Norge.

– Dette er positivt fordi det kan bidra til at Norge raskere kan ta imot utenlandske turister som er vaksinerte, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO reiseliv, i en pressemelding.

– Et såkalt nasjonalt vaksinepass er også viktig fordi det vil bidra til å få opp aktiviteten raskere blant oss nordmenn.

Ifølge tall fra FHI har over 700.000 nordmenn tatt første dose av coronavaksinen, mens litt over 287.000 er fullvaksinerte.

FHI forventer at alle over 18 år vil ha mottatt tilbud om vaksine innen midten av juli i år.

– Skjenking frem til 22 betyr enormt mye

Blant de mest omdiskuterte tiltakene under krisen har vært nasjonal skjenkestopp. Når landet nå skal gjenåpnes vil begrensningene i skjenketidene bli gradvis lettet i tråd med de fire trinnene.

Allerede i trinn en vil den nasjonale skjenkestoppen oppheves, da det vil være mulig å holde åpent frem til klokken 22 for steder som har matservering.

– Å tillatte skjenking igjen frem til kl. 22.00 betyr enormt mye for hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter som nå kan åpne igjen, få opp driften og ta tilbake ansatte, sier Devold i meldingen.

– Det er betydelig lys i tunnelen og håp om en vår og sommer der vi gradvis får opp aktiviteten igjen.

Virke-sjefen legger derimot frem en plan som yttligere kunne hjulpet de aktørene som sliter.

– Vi synes det er viktig å få frem at vi synes regjeringen burde jobbe sammen med de seriøse aktørene i disse bransjene, slik at de sammen kan sikre strenge, men gode muligheter for trygg drift, sier Kristensen.

– Vi forventer at dette følges opp og at det blir lagt til rette for at flere virksomheter kan starte opp trygg aktivitet under corona, slik at de kan komme seg ut av pandemien i full drift.

LO: – Lenge til hverdagen er tilbake

– Smittespredning og vaksinasjonstempoet er avgjørende, men Norge er ikke friskmeldt før alle er tilbake i jobb, sier fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-lederen peker på at vi har over 200.000 permitterte og arbeidsledige, og er opptatt av at krisetiltakene må vare så lenge krisen varer.

– For LO har det under hele coronakrisen vært vår viktigste oppgave å sikre tryggheten og inntekten til folk, sier Følsvik.

– Når gjenåpningen av Norge starter, er det viktig å få folk raskt tilbake i arbeid.

Hun støtter også opposisjonens forslag om at gjenåpningsplanen behandles i Stortinget, som vil sørge for en bedre og bredere forankring.

– Erna Solberg kunne med fordel ha sett til sin danske kollega Mette Frederiksen. Den danske statsministeren har hatt møter med partene i arbeidslivet og alle de politiske partiene for å diskutere gjenåpningen av samfunnet, sier hun.

