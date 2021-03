Stangeland i stor kranfusjon: «Hvis du fyller to 50 kilos melsekker med den mest verdifulle seddelen, så får du summen»

Stangeland-familien kjøper opp det danske selskapet Kranringen sin virksomhet i Norge. Samtidig kjøper danskene seg inn som 50 prosent eier i fellesselskapet Crane Norway Group AS.

Stangeland-familien, her representert med far Olav og sønn Tommy, slår seg sammen med danske BMS i en stor kranfusjon. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

– Dette handler om å holde maskinene i gang, og nå blir vi Skandinavias største selskap innen kran. Det i seg selv er kjempestort for oss, sier Olav Stangeland til Aftenbladet.

Handelen vil bli gjennomført under forutsetning av at konkurransetilsynet godkjenner fusjonen, heter det i en pressemelding fra Stangeland Gruppen.

– Snakk om mye penger

Videre står det: «Danske Kranringen Holding AS selger sine kranaktiviteter i Norge - som i mange år har gått under Kranringen-navnet – til Crane Norway Group AS i Stavanger. Samtidig kjøper Kranringen Holding AS seg inn som 50 prosent eier sammen med Stangeland Gruppen i Crane Norway Group AS. Kranringen Holding er eid av BMS i Danmark, som igjen er eid av Enggaard familien i Aalborg. På denne måten er det to sterke familieeide virksomheter – med mange års erfaringer fra entreprenør- og kranbransjen - som går sammen om å drive kran- og spesialtransportvirksomhet i Norge.»

Olav Stangeland ønsker ikke å kommentere avtalens verdi.

– Men det er snakk om mye penger, sier han.

Stangeland-familien eide 97,2 prosent av Crane Norway Group, men selger seg altså nå ned til 50 prosent. Det betyr at Stangeland kan håve inn en god slump med penger.

– Vi kommer ut med godt i pluss, ja.

– Men hvor mye i pluss?

– Som jeg sa til en annen som spurte meg om det samme tidligere i dag: Hvis du fyller to 50 kilos melsekker med den mest verdifulle seddelen, så får du summen, svarer Olav Stangeland og humrer.

Inkluderer vindmøller

Kranringen AS har i gjennom mange tiår drevet kranforretning med base i Skien. I tillegg til hovedkontoret i Skien har Kranringen også avdelinger i Sandefjord, Bergen, Oslo og Førde. Selskapet har dessuten eierandeler i Kranentreprenøren AS i Oslo og Taklift AS i Skien. Ifølge pressemeldingen er også disse eierandelene en del av transaksjonen.

«Selskapene vil bli drevet videre under deres eksisterende navn. Ledelse og medarbeidere vil fortsette som tidligere. De vil med dette fremover kunne dra fordel av, å være en del av Crane Norway Groups landsdekkende nettverk. Hele Crane Norway Group vil samtidig kunne dra fordel av å være en del av Skandinavias største kranvirksomhet, BMS. BMS driver dessuten kranvirksomhet i Danmark og Sverige, i tillegg til at man gjennom BMS Heavy Cranes A/S utfører kranoperasjoner i forbindelse med opsetting og håndtering av vindmøller – både onshore og offshore – i hele verden.»

